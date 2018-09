Consiliul Concurentei ancheteaza Hidroelectrica pentru abuz de pozitie dominanta

"Consiliul Concurentei are suspiciunea ca Hidroelectrica, prin comportamentul sau de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializata pe unele segmente de piata (in principal pe Piata pentru Ziua Urmatoare), in scopul realizarii unor oferte cu preturi mai ridicate pe Piata de Echilibrare (PE) ", a anuntat luni autoritatea de concurenta.Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) este o componenta a pietei angro de energie electrica, respectiv principala piata spot de energie electrica din Romania, si reprezinta cadrul organizat in care au loc tranzactii cu energie electrica pentru fiecare interval orar al zilei urmatoare (care este si ziua de livrare).Pretul de inchidere al PZU este folosit in mod curent drept pret de referinta in domeniul energiei electrice.Piata de echilibrare (PE) este, de asemenea, una dintre componentele pietei angro de energie electrica, organizata de Operatorul de Transport si Sistem (OTS), care are rolul de a echilibra balanta productie-consum in timp real, in scopul mentinerii sigurantei si stabilitatii in functionare a Sistemului Energetic National (SEN).Piata de echilibrare satisface in principal nevoia participantilor la piata de a-si ajusta cantitatea de energie contractata in functie de cerere si are o puternica componenta tehnica.Pe piata de echilibrare Operatorul de Transport si Sistem cumpara si/sau vinde energie electrica de la/catre participantii la piata detinatori de unitati si/sau consumuri dispecerizabile.Pretul pe piata de echilibrare este in general mai mare fata de pretul de inchidere al pietei inregistrat pe PZU."Analiza comportamentului producatorului de energie electrica Hidroelectrica se realizeaza in stransa colaborare cu ANRE si a avut drept punct de pornire variatiile semnificative de pret", spun reprezentantii Consiliului Concurentei.Consiliul Concurentei a facut inspectii inopinateIn cadrul investigatiei s-au efectuat inspectii inopinate la sediile societatilor Hidroelectrica si la transportatorul national de energie Transelectrica , iar documentele ridicate se afla in analiza autoritatii de concurenta, in cadrul procedurilor specifice.Transelectrica nu este parte vizata de investigatie, inspectia la sediul companiei realiza ...citeste mai departe despre " Consiliul Concurentei ancheteaza Hidroelectrica pentru abuz de pozitie dominanta " pe Ziare.com