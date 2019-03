Consiliul fiscal: Deficitul ajunge la 3,5%. Guvernul incalca si legile nationale, si tratatele europene

Mai mult, Executivul condus de Viorica Dancila are in vedere chiar si o scadere a contrbuitiei Romaniei la bugetul UE, ceea ce este imposibil sa se intample.Guvernul a avut nevoie de avizul Consiliului Fiscal pentru proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, dupa ce CCR a declarat forma initiala neconstitutionala.Consiliul Fiscal atrage atentia ca Guvernul a trimis proiectul de ordonanta spre avizare sambata si a cerut sa primeasca raspuns rapid pentru ca vrea sa o adopte luni la ora 11:00. Ulterior, Guvernul a amanat sedinta pentru marti.Expertii remarca in primul rand ca una a prezentat Guvernul in 31 ianuarie 2019 si alta a aprobat si trimis in Parlament."O prima remarca vizeaza diferentele semnificative ce apar la nivelul bugetului consolidat aferent anului 2019 intre forma trimisa Consiliului Fiscal spre formularea opiniei initiale in 31 ianuarie 2019 si cea ulterior aprobata de Guvern si trimisa in Parlament.Veniturile si cheltuielile totale sunt mai mari cu 1,165 miliarde lei, cu diferente semnificative in dimensionarea unor agregate de cheltuieli", arata Consiliul Fiscal intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, in prima forma, Guvernul se baza la cresterea veniturilor doar pe "intrari estimate din fonduri UE nerambursabile", cresc mult cheltuielile cu bunuri si servicii, dar scad cele cu asistenta sociala si chiar si contributia la UE. Consiliul Fiscal arata ca, in realitate, e nevoie de mult mai multi bani la asistenta sociala, astfel ca s-ar putea ca statul sa nu-si poata indeplini obligatiile.In plus, e mentionata si scaderea contributiei la bugetul UE, lucru ce nu e posibil."Guvernul arata o completa lipsa de angajament fata de regulile responsabilitatii fiscal-bugetare si de tratatele europene"Ulterior, in forma care a ajuns la Parlament, au crescut cheltuielile cu asistenta sociala cu 2,03 miliarde de lei, dar asta pentru ca a fost adoptata dublarea alocatiilor copiilor."Consiliul Fiscal remarca faptul ca, pentru prima data de la instalarea sa, tinta de deficit bugetar este majorata ulterior depunerii proiectului de buget in Parlame ...citeste mai departe despre " Consiliul fiscal: Deficitul ajunge la 3,5%. Guvernul incalca si legile nationale, si tratatele europene " pe Ziare.com