Consiliul Fiscal: Estimarea Guvernului privind incasarea din TVA este excesiv de optimista

"Aceasta rectificare, asa cum noi ne-am exprimat la Consiliul Fiscal, aduce cateva modificari majore si pe venituri si pe cheltuieli. In prima sa varianta, rectificarea aducea o corectie a proiectiilor de venituri, unele corectii erau intemeiate, altele mai putin justificate si noi am subliniat la Consiliul Fiscal ca la TVA si accize era o proiectie care era destul de optimista.La a doua iteratie a rectificarii estimarea este si mai optimista. Spre exemplu, la TVA avem pe primele sapte luni ale anului o crestere fata de aceeasi perioada de sub 10% si rectificarea bugetara propune o crestere de 15% pe tot anul. Acesta ar implica faptul ca in patru-cinci luni care au mai ramas pana la finalul anului sa avem o crestere de peste 20% a incasarilor din TVA, care nu este imposibila, dar este excesiv de optimista", a spus Ionut Dumitru.Acesta a afirmat ca o crestere economica reala de 5,5%, fata de 6,1%, cat era precedenta proiectie, este una foarte mare, care iese din peisajul proiectiilor existente in momentul de fata in piata."Noi avem o proiectie la banca ( Raiffeisen Bank - n.red.) in momentul de fata de 4,2%, dar pe care o consideram deja foarte optimista si suntem in proces sa o revizuim, probabil undeva la sub 4%, mai degraba spre 3,5%. Deci 5,5% crestere economica pare nerealist in momentul de fata si pare a avea o probabilitate extrem de mica.Atunci cand discutam de proiectii nimeni nu are dreptate, evident, ca nu stie nimeni exact ce se va intampla in viitor, dar putem sa atasam niste probabilitati mai mici sau mai mari. La 5,5% crestere economica proiectata de catre Guvern as atasa o probabilitate aproape de 0", a explicat Ionut Dumitru.De asemenea, el a subliniat ca intr-un scenariu de nemodificare a politicilor economice pana la finalul anului si daca se executa bugetul asa cum este rectificat in momentul de fata, probabilitatea sa depasim un nivel al deficitului de 3% din PIB este foarte mare.Guvernul a aprobat recent prima rectificare bugetara din acest an, care are la baza o crestere economica de 5,5%.Totodata, in ciuda lipsei unui aviz primit de la CSAT, Guvernul a aprobat miercuri rectificarea bugetului de stat si a buget