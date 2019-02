Consiliul Fiscal trage un semnal de alarma: Cresterea economica pe care se bazeaza bugetul e excesiv de optimista

In plus, adoptarea intempestiva a unor masuri fiscale (prin OUG nr. 114/2018), cu impact negativ asupra economiei (precum introducerea taxei pe activele bancare si taxarea suplimentara din sectoarele energetic si comunicatii), este de natura sa amplifice riscurile externe, subliniaza autoritatea intr-un comunicat.In acest context, mentinerea ipotezei de accelerare a cresterii economice reale la 5,5% in 2019 (comparativ cu un nivel situat probabil intre 4 si 4,5% in 2018) in varianta de proiectie a cadrului macroeconomic elaborata ulterior adoptarii OUG nr.114/2018 apare drept surprinzatoare si, in opinia Consiliului fiscal, nejustificata."Cu toate acestea, dinamica estimata a deflatorilor in 2019 comparativ cu anul anterior (pentru PIB si consum privat) este probabil subdimensionata, existand spatiu ca nivelul variabilelor nominale ale cadrului macroeconomic (relevante din perspectiva veniturilor fiscale cu exceptia accizelor) sa poata acomoda, cel putin partial, o situare a variabilelor reale pe un palier semnificativ inferior de crestere", se arata in comunicat.Ipotezele extrem de favorabile ale castigului salarial brut, o alta problemaUn alt aspect problematic il reprezinta, in opinia Consiliului Fiscal, ipotezele extrem de favorabile cu privire la dinamica numarului de angajati si castigului salarial brut in sectorul concurential, acestea fiind preconizate sa creasca in 2019 cu 3,7%, respectiv 13,8%.Datele lunare publicate de INS releva un trend de incetinire vizibila a ritmului de crestere a numarului de salariati din sectorul privat, de la 4% in 2016, la 3,2% in 2017 si 1,7% in perioada ianuarie-noiembrie 2018, in acest context o accelerare la un ritm de crestere de 3,7% a numarului de salariati in sectorul concurential aparand drept neverosimila.Un scenariu mai rezonabil (desi probabil inca optimist) ar fi, in opinia Consiliului Fiscal, situarea ritmului de crestere in proximitatea cifrei aparente la nivelul anului anterior (1,5%-1,7%), ceea ce ar genera o deviatie de circa 2 puncte procentuale la nivelul ratei de crestere comparativ cu proiectia CNSP.Ritmul anual de crestere al salariului brut din sectorul privat avut in vedere apare drept semnificativ superior evolutiei din ultimii trei ani (10,7% in 2016, 12% in 2017, respecti ...citeste mai departe despre " Consiliul Fiscal trage un semnal de alarma: Cresterea economica pe care se bazeaza bugetul e excesiv de optimista " pe Ziare.com