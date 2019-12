Consiliul Tineretului: Guvernul aloca 1,79 lei/tanar/an pentru proiectele MTS - cat pentru un covrig

In perioada 2003-2019, numarul tinerilor din Romania (in sensul Legii tinerilor nr. 350/2006, insemnand cetatenii cu varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani) a scazut cu 2.577.447, de la 7.546.097 la 4.968.447, fiind vorba de o scadere de 34,15%."In 2020, suma totala care urmeaza a fi alocata Ministerului Tineretului si Sportului pentru desfasurarea proiectelor si activitatilor este de 343.740.000 de lei. Suma este in scadere cu 0,54% fata de anul precedent.Din aceasta suma, 91.290.000 lei vor fi destinati tinerilor, in scadere cu 0,37% fata de 2019. In perioada 2013-2020, alocarea din PIB pentru componenta de tineret a MTS a scazut de la 0,0104% la 0,0081%.Ministerul Tineretului si Sportului urmeaza sa aloce in 2020 suma de 17,77 lei pentru fiecare tanar din tara noastra, inclusiv pentru costurile salariale si legate de functionarea si intretinerea patrimoniului, fiind al doilea an de scadere consecutiva", se precizeaza intr-un comunicat de presa transmis luni.CTR mai arata ca in 2020 Guvernul va aloca 1,79 lei pentru un tanar."Guvernul va aloca in 2020, prin MTS, suma de 1,79 lei/tanar/an pentru proiecte de tineret proprii ale ministerului, inclusiv ale institutiilor sale deconcentrate si pentru finantarea proiectelor organizatiilor neguvernamentale de profil - aproximativ cat pentru un covrig.In 2019, Guvernul Romaniei a alocat mai putin de un leu per tanar pentru proiecte de tineret. Astfel, suma dedicata sustinerii actiunilor de tineret va creste in 2020, fata de anul precedent, de la 4.891.000 lei la 8.890.000 lei, revenindu-se la suma alocata in 2015 pentru acestea, dar mai putin decat in 2014 (9.530.000 lei)", a mai aratat comunicatul citat.CTR arata ca suma dedicata centrelor de tineret va depasi, in premiera, suma de 1.000.000 lei, ajungand la 1.250.000 lei, in timp ce fondurile alocate dezvoltarii si diversificarii ofertei de servicii si programe pentru tineri, in special studenti, scad de la suma de 4.400.000 lei la 3.000.000 lei, preconizandu-se o scadere a numarului de locuri in cadrul Programului National "Tabere Studentesti".Totodata, cea mai drastica scadere se inregistreaza la capitolul "intretinerea, functionarea si d ...citeste mai departe despre " Consiliul Tineretului: Guvernul aloca 1,79 lei/tanar/an pentru proiectele MTS - cat pentru un covrig " pe Ziare.com