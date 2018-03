Constructia primei faze a gazoductului BRUA in Romania, realizata de o companie amendata in 2012 pentru licitatii trucate organizate de Transgaz

E vorba de Inspet SA Ploiesti."Transportatorul national de gaze Transgaz, prin directorul general Ion Sterian, a semnat contractul pentru executia celor trei statii de comprimare gaze de cate 10 MW prevazute in prima faza a proiectului BRUA, contract estimat la 288,74 milioane lei, fara TVA", a anuntat luni Ministerul Economiei.Astfel, in data de 14 aprilie, conform calendarului, va fi semnat semnat de incepere a lucrarilor."Contractul de executie a celor 3 statii de comprimare gaze a fost castigat de un consortiu de firme romanesti condus de INSPET SA Ploiesti. Valoarea contractului este 288,742 milioane lei, la care se adauga TVA, potrivit prevederilor legale in vigoare, fara cheltuieli diverse si neprevazute (...) ", se mai arata in comunicat.Totusi, Ministerul Energiei, care detine Transgaz, nu a facut nicio precizare legata de amenda data in 2012 de Consiliul Concurentei companiei care conduce consortiul castigator, pentru trucarea unor licitatii tocmai la... Transgaz.Afla mai multe detalii din "culisele" numirii lui Ion Sterian la conducerea TransgazSanctiunea a fost de 7.296.204 lei (1,6 milioane euro) la acea vreme, pentru "realizarea unei intelegeri privind participarea cu oferte trucate la procedura de achizitie publica Racord gaze naturale Butimanu Brazi pentru alimentarea cu gaze a centralei de Cogenerare Brazi organizata in anul 2009.Trucarea ofertelor a constat "in schimbul de informatii sensibile, cu caracter confidential, care au permis S.C. INSPET S.A. sa castige licitatia, conform unei intelegeri prealabile", se arata intr-o informare publicata de Consiliul Concurentei. Alte patru companii au fost amendate atunci.Inspet Ploiesti este o companie specializata in constructia si intretinerea echipamentelor de petrol si gaz, care a fost infiintata in 1990, pentru a continua activitatea "Intreprinderii Constructii Montaj in Petrol si Gaze", potrivit site-ului oficial.Informatiile publicate de Ministerul Finantelor arata ca firma avea in 2016 o cifra de afaceri neta de 117.510.948 de lei, un profit de 8.004.913 de lei, datorii in valoare de 37.448.071 de lei si 443 de angajati.De mentionat este si faptul ca este o companie integral privata, avand peste 200 de actionari persoane fizice.Inspet Ploiesti a ...citeste mai departe despre " Constructia primei faze a gazoductului BRUA in Romania, realizata de o companie amendata in 2012 pentru licitatii trucate organizate de Transgaz " pe Ziare.com