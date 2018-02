Constructori si proiectanti din patru tari vor sa construiasca primul segment de autostrada din Moldova

Din cei 30,8 kilometri pe care ii va avea centura ocolitoare a Bacaului, 16,2 km din sectorul estic vor face parte, potrivit Master Planului General de Transport, si din Autostrada A7, care urmeaza sa asigure legatura intre Buzau si Suceava, ajungand pana la granita cu Ucraina. Acesta e primul segment din A7 care va fi dat in lucru.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza ca a scos la licitatie pentru a doua oara serviciile de proiectare si constructie a centurii Bacaului si ca au depus oferte:Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S - SC Tancrad SRL.Asocierea SC Pheonix Transbac SRL - SC Telor Invest SRL - Impresa di Construzioni Ing. E Mantovani SPA - SC Drumuri si Poduri Gheorghieni SRL - SC Search Corporation SRLAsocierea SC Speditiona Umb SRL - SC Tehnotrade SRLAsocieraea SC Tehnic Asist SRL - Ingstroyengineering Eood - SC Homstrade SRL - Patstroy 92 AD - SC Proiect Construct Regiunea Trnasilvania SRLDintre societatile care s-au inscris la licitatie, doar parte sunt din Romania. IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S spre exemplu este o companie din Turcia, care are lucrari chiar si in SUA. Impresa di Construzioni Ing. E Mantovani SPA este o societate din Italia. Patstroy 92 AD si Ingstroyengineering Eood, pe de alta parte, sunt companii de constructii de drumuri din Bulgaria. Search Corporation SRL este o societate romaneasca, dar care are capital majoritar american.Valoarea estimata a lucrarilor la centura ocolitoare a Bacaului este de 773,650,651 RON fara TVA, potrivit comunicatului CNAIR.Lucrarile ar urma sa dureze minim 96 de luni. Aceasta perioada include: perioada de proiectare de 6 luni, perioada de executie a lucrarilor de 30 luni si minim 60 de luni perioada de garantie. Aceasta din urma poate creste la 84 de luni, in functie de perioada de garantie ofertata in cadrul factorilor de evaluare.Lucrarile de proiectare si executie a centurii Bacaului au mai fost scoase la licitatie in anul 2015. La acel moment, castigatoare a fost societatea Eko Insaat Ve Tic. Aceasta a inceput sa lucreze abia in 2016, iar in 2017 a solicitat rezilierea contractului.Citeste si:Ministrul Transporturilor spune ca e si vina DNA ca nu avem autostrazi: Ca vorbim de 350, 320 sau 370 de km, obiectivul e realistStatul a "pus cruce" A ...citeste mai departe despre " Constructori si proiectanti din patru tari vor sa construiasca primul segment de autostrada din Moldova " pe Ziare.com