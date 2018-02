Continuam sa importam mai mult decat exportam. Deficitul comercial a crescut cu o treime

Astfel, exporturile s-au majorat cu 9,1% fata de anul anterior si au ajuns la 62,64 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu sapte procente, cifrandu-se la 67,34 miliarde euro.Anul trecut deficitul comercial a fost de 12,96 miliarde euro, in crestere cu 30% fata de nivelul inregistrat in 2016 cand a fost 9,97 miliarde euro, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica.Uniunea Europeana ramane principalul partener comercial al Romaniei. Valoarea schimburilor intra-comunitare anul trecut a fost de 47,48 miliarde euro la export si de 57,28 miliarde euro la import, reprezentand 75,8% din totalul exporturilor si importurilor tarii noastre.Citeste si:Mancam tot mai mult din import. Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a dublatFestivalul cresterii prin consum de import: Deficitul comercial in ianuarie 2017, cu 60% mai mare ca anul trecut... citeste mai departe despre " Continuam sa importe mai mult decat exportam. Deficitul comercial a crescut cu o treime " pe Ziare.com