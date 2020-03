"Estimam o pierdere de ritm a cresterii de la nivel global la sub 2% in acest an, ceea ce va presupune costuri de circa 1.000 de miliarde de dolari, fata de estimarile din septembrie", a declarat Richard Kozul-Wright, director al diviziei de globalizare si strategii de dezvoltare din cadrul UNCTAD.Scenariul cel mai pesimist, in care economia mondiala va inregistra un avans de doar 0,5% din PIB in acest an, ar insemna o lovitura de 2.000 de miliarde de dolari, a explicat Kozul-Wright, adaugand ca prabusirea pretului petrolului a fost "un factor care a contribuit la acel sentiment de neliniste si panica"."Exista acum un nivel de anxietate care depaseste cu mult spaimele privind sanatatea, care sunt la randul lor serioase", a mai comentat el.Pentru a raspunde acestor temeri, "guvernele trebuie sa isi majoreze cheltuielile acum pentru a preveni un tip de prabusire economica mult mai periculoasa decat cea care va avea loc, cel mai probabil, in acest an", a avertizat oficialul.Kozul-Wright a punctat ca economiile din zona euro si din Europa in general au inregistrat deja "performante foarte slabe la sfarsitul lui 2019"."Este aproape sigur ca zona euro va intra in recesiune in lunile ce urmeaza; economia germana este, in particular, foarte fragila, dar si economia Italiei si a altor state de la periferia UE se confrunta cu tensiuni serioase ca urmare a tendintelor din ultimele zile", a precizat directorul UNCTAD.Citeste mai departe despre ONU: 1.000 de miliarde de dolari - costul neincrederii economice globale provocate de coronavirus pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Costurile probabile ale epidemiei de coronavirus se vor ridica la 1.000 de miliarde de dolari la nivel global " pe Ziare.com