Crash economic in 2019. Sau nu?

Profetii catastrofelor nu o duc prea rau. An de an vin cu cele mai drastice scenarii, iar cand lucrurile chiar se prabusesc, atunci sarbatoresc si le spun tuturor cum au prevazut ei totul! Merg din loc in loc si sperie oamenii cu scenariile lor apocaliptice, isi vand cartile si isi promoveaza fondurile de investitii, atunci cand le au, ca pe un fel de asigurari de viata.Dar, in acest moment, daca analizam starea actuala a economiei globale, atunci chiar putem conchide ca in 2019 vine mult temutul crash! Probleme nerezolvate peste tot. Haosul cu Brexit, populistii Italiei, razboiul comercial SUA-China. De indata ce se iteste o speranta cat de mica, se intampla imediat ceva care o stinge in fasa.Nimeni nu ar vrea sa-si imagineze macar ce s-ar putea intampla daca UE va intra in recesiune. BCE si-a consumat deja munitia, a aplicat sub conducerea lui Draghi (Mario Draghi - n.red.) politica dobanzii de referinta zero si nu pare sa mai fie capabila sa iasa din acest model. Inactiunea lui Draghi a pregatit practic terenul pentru urmatoarea criza.Semnele caderii sunt vizibileEste deja un semnal clar cand cea mai mare firma de administrare a averilor Blackrock isi sfatuieste clientii sa evite piata europeana de actiuni. Riscurile ar fi prea mari, sansele de crestere prea slabe. Ar trebui sa fie ingrijoratoare tendinta investitorilor de a-si plasa banii in obligatiuni de stat americane, care ar urma sa dea un randament sigur. Este insa un semnal de alarma atunci cand randamentele pentru obligatiunile pe termen lung sunt mai slabe decat cele la obligatiunile pe termen scurt. Mai mereu cand acest lucru s-a intamplat, a urmat si o cadere economica.Cele mai mari ingrijorari ar trebui sa le suscite insa imensul munte global de datorii. Acesta a crescut cu 42% fata de 2007 (anul in care a inceput ultima criza financiara globala) . Aceste datorii totale se ridica la (atentie, vine un numar cu adevarat mare) 237 de mii de miliarde de dolari. Sigur ca bancile centrale au inundat pietele cu bani dupa ultima criza financiara, iar cu acesti bani imprumutati s-au construit locuinte, s-au finantat investitii imobiliare sau speculatii cu actiuni. Investitorii au doar pe Wall Street 670 de miliarde de dolari in joc. Speculeaza cu bani imprumutati. O bomba cu ceas!Lumea este azi si mai c