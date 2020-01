Cresterea economica a Romaniei va incetini in acest an la 2,8%, avertizeaza expertii

Conform unui studiu publicat miercuri, cresterea reala a PIB -ului Romaniei a incetinit semnificativ de la 7% in 2017 la 4,1% in 2018, "deoarece economia de supraincalzire se racise"."Cresterea s-a vazut din nou pana la + 5% an/an in primul trimestru al anului 2019, dar s-a redus pana la + 4,4% in trimestrul II. Media + 4,7% an/an in primul semestru al anului 2019 s-a datorat in principal unei recuperari puternice a cresterii investitiilor (+ 11,4% an/an) dupa ce s-a contractat cu -3,2% in 2018, in parte datorita stimulului fiscal. Cu toate acestea, stocurile au scazut -1,1 pp de la cresterea semestrului I 2019, in principal din cauza eliminarii stocurilor din T2.Atat cheltuielile consumatorilor, cat si cele publice au fost puternice in primul semestru (ambele + 6% an/an). Cresterea exporturilor a incetinit la + 4,1% an/an in primul semestru (+ 4,7% in 2018), deoarece cererea din Europa de Vest a scazut. Intrucat importurile s-au extins cu + 7,3%, cererea externa neta a scazut -1,4 pp de la cresterea PIB in primul semestru al anului 2019.Privind in viitor, indicatorii timpurii arata o incetinire a economiei romanesti in urmatoarele trimestre (...) In general, pe fondul scaderii cererii globale, a tensiunilor comerciale continue si a cresterii mult mai reduse in zona euro - principala destinatie de export a Romaniei - expertii Euler Hermes prognozeaza o crestere a PIB-ului care va ajunge la + 4,2% in 2019 si va incetini la + 2,8% in 2020", se spune in studiul citat.In ceea ce priveste politicile economice, expertii sustin ca indicatorii de supraincalzire nu au disparut cu adevarat, in timp ce politica monetara "este inca prea libera".In viziunea specialistilor, finantele publice au continuat sa se deterioreze, iar, din cauza stimulului fiscal prociclic puternic din ultimii ani, deficitul fiscal anual s-a extins rapid de la doar 0,7% din PIB in 2015, la 3% in 2018.In acest context, previziunile arata ca deficitul ar putea sa creasca in continuare la aproximativ 4%, in 2019, ca rezultat al restituirii TVA intarziate din 2018, si, in special, a cresterilor substantiale ale pensiilor, cu 15% in 2019, respectiv cu 40% in 2020. FMI a calculat ca aceste cresteri ale pensiilor, cu exceptia cazului in care guvernul pune in aplicare mas ...citeste mai departe despre " Cresterea economica a Romaniei va incetini in acest an la 2,8%, avertizeaza expertii " pe Ziare.com