Cresterea economica se va tempera iar BNR va majora la 3% rata dobanzii-cheie, avertizeaza BT

"Ma astept sa avem o decelerare a ritmului de crestere economica, care deja se intampla in prezent daca ne uitam la datele pe trimestrul unu. Avem insa o redinamizare a investitiilor publice in acest an, iar la acel deficit bugetar pentru primele cinci luni, anuntat ieri, de 0,88%, a contribuit si revitalizarea cheltuielilor de capital ale statului, ceea ce este un lucru incurajator, pentru ca va antrena si investitiile private", a sustinut Radulescu.Totusi, el a aratat ca investitiile private vor continua cu un ritm mai lent fata de perioada de dinaintea cresterii economice."Ne asteptam si la temperarea consumului privat spre un ritm apropiat de potential. 10% era un ritm nesanatos, insa anul trecut a fost unul exceptional si prin prisma mixului de politici economice implementat si valului de masuri fiscale si de venituri, care au stimulat cererea", sustine oficialul BT.Si exporturile si-au redus turatia, pentru ca si zona euro a intrat intr-un proces de decelerare, a aratat el."Dinamica cheltuielilor publice depaseste dinamica veniturilor si deja Comisia Europeana avertizeaza ca trebuie masuri pentru mentinerea deficitului sub 3% din PIB . Avem o intensificare a inflatiei, care va determina BNR sa majoreze in continuare rata dobanzii de referinta. Foarte probabil, rata dobanzii de politica monetara va depasi 3% pana la finalul anului, vedem ca si ROBOR a depasit nivelul de 3%", a completat Radulescu.Rata dobanzii de politica monetara este in acest moment 2,5%, potrivit deciziei BNR din 8 mai.Totodata, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca joi pe piata interbancara, ajungand la 3,16% pe an, de la 3,15% cat era miercuri.