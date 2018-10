Cristina Pruna (USR): Legea off-shore nu trebuie adoptata astazi, in graba. Inca n-am aflat, oficial, nici macar cat gaz avem in Marea Neagra

In consecinta, alesii USR vor incerca, astazi, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, sa impiedice adoptarea Legii off-shore - in forma dorita de PSD - si sa obtina retrimiterea ei pe masa de discutii a comisiilor de specialitate.Marti, intr-o sedinta comuna, comisiile de Economie, Buget , Industrie si Administratie din Camera Deputatilor au adoptat un nou raport privind Legea off-shore, care stabileste modul de exploatare a gazelor din Marea Neagra.Asa cum Ziare.com v-a informat deja modificarile au vizat, de fapt, cresteri ale cotelor de impozitare pentru petrolistii care urmeaza sa exploateze gazele in regim off-shore si scaderea limitei in care acestia isi pot deduce investitiile in activitatea extractiva.Cristina Pruna sustine ca deputatii PSD au depus amendamentele prin care s-au facut aceste modificari cu doua ore inainte sa inceapa sedinta reunita a comisiilor parlamentare. Iar asta inseamna ca n-a mai fost suficient timp pentru ca amendamentele sa fie analizate.In plus, alesilor li s-a cerut sa ia decizii privind Legea off-shore, in ciuda faptului ca nu li s-au pus la dispozitie nici macar informatii elementare cu privire la gazele din Marea Neagra, cum ar fi volumul zacamantului."Discutiile care au avut loc, la comisie, s-au bazat pe datele vehiculate in spatiul public. Printre ele, cele din raportul intocmit de Deloitte pe aceasta tema. Dar date oficiale cu privire la gazele din Marea Neagra si la exploatarea lor n-am primit, la comisie.Noi am solicitat de la Ministerul Finantelor informatii oficiale. In plus, in mod normal, la discutiile din comisii ar fi trebuit sa fie prezenti reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) si ai Ministerului Energiei, care sa comunice informatii oficiale cu privire la gazele din Marea Neagra si la exploatarea lor.Noi am solicitat cifrele, doar ca inca n-am primit raspuns. De aceea, mi s-ar parea normal ca Legea off-shore sa nu fie adoptata, in forma actuala, de vreme ce nu avem suficiente informatii pentru a lua decizii cu privire la siguranta energetica a Romaniei pentru urmatorii 20-30 de ani.Noi (USR - n.red.) vom sustine astazi, in sedinta de plen, intoarcerea legii la comisii, pentru discutie. In li ...citeste mai departe despre " Cristina Pruna (USR): Legea off-shore nu trebuie adoptata astazi, in graba. Inca n-am aflat, oficial, nici macar cat gaz avem in Marea Neagra " pe Ziare.com