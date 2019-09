Criza care urmeaza si perceptia ei. Cum intra Romania in saptamana de ceata

Mai intai, saptamana de ceata:Peste fix o luna de zile, incepe o saptamana in care astrii nefasti se aliniaza - iar Romania va avea mari probleme sa se finateze rezonabil (haha! Acum avem dobanzi duble fata de media tarilor cu crestere economica la jumatate fata de a noastra!):1. Serbia adera (in pline negocieri de aderare la UE!), prin acordul ce e anuntat pentru 25 octombrie, la Uniunea economica eurasiatica si trece alaturi de Rusia.Cutuma pietelor arata ca, in atare cazuri, intreaga zona e reevaluata de investitori - problema difuzeaza peste granita, iar vecinii sunt intotdeauna prinsi de aceeasi flama.Ce sa mai spunem ca Romania - a carei legislatie economica din ultimii 2 ani a fost ferm (ba chiar violent) proruseasca, va intra la evaluarea - sumara, caci asa fac pietele - a investitorilor si finantatorilor.2. Pe 27 octombrie au loc alegerile din Argentina. Luni, 12 august, moneda locala si piata locala s-au prabusit dupa scorul alegerilor primare din ziua precedenta, unde a iesit castigator tandemul populist Alberto Fernandez - Cristina Kirchner.Ce treaba avem noi cu Argentina: sensibilitatea pietelor pentru economiile emergente si evaluarea prudenta a "clientilor" populisti care misuna prin aceste zone de castiguri la risc. Iar atunci cand transferul de bani e la o distanta de un click si nu la zeci de mii de km, prudenta se propaga instantaneu.3. Pe 31 octombrie are loc - cu sau fara acord - Brexit-ul. Doar o minune il poate amana.Se fac tot felul de calcule si se scrie sub linie ca impactul pe Romania e, in principiu, minor.In principiu: cunoaste toata lumea fenomenul cu halterofilul care, dupa ce ridica 200 de kg, i se asaza o vrabie pe greutate: stabilitatea inceteaza instantaneu. Or, Romania are deficite mai grele decat halterofilul ala cu 200 de kg.Un reputat macroeconomist imi atrage atentia: am fi norocosi ca, la deficitele crancene pe care le avem, acea saptamana sa nu fie "furtuna perfecta".CrizaDaca fundalul descris mai sus e prea abstract, sa trecem la lucruri mai concrete:Productia auto germana se pregateste de o prabusire cu 21% in acest an: si trage si o tara ca Romania dupa ea:Domeniul care asigura tractiunea exportului si a valorii adaugate in Romania este zona de automotive - in afara de cei doi mari producatori, Dacia si Ford, exportul nostru cu valoare ...citeste mai departe despre " Criza care urmeaza si perceptia ei. Cum intra Romania in saptamana de ceata " pe Ziare.com