Cu cat folos s-a lucrat la autostrazi in octombrie? Cateva tronsoane au fost date in folosinta, altele vor fi gata in 2026

Ziare.com a consultat stadiul lucrarilor aferent lunii octombrie, document publicat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Vezi AICI situatia lucrarilor in luna septembrieReceptia lucrarii pentru tronsonul Campia Turzii - Gilau (ce cuprinde un pod peste raul Somesul Mic si un canal) a fost facuta la finalul lunii septembrie. Desi stadiul fizic al lucrarii este de aproximativ 100%, cel financiar este de aproape 55%, in crestere de la 22%, cat a fost luna trecuta. Asta inseamna ca mai sunt niste plati de finalizat.Portiunea a avut mai putin de un kilometru, iar valoarea contractului este de aproximativ 26 de milioane de lei, constructorul fiind firma italiana Tirrena Scavi.Concomitent, a fost data in circulatie si "autostrada-muzeu" Gilau - Nadaselu, care avea nevoie de podul peste Somesul Mic pentru a fi functionala.Cat despre tronsonul Mihaiesti - Suplacu de Barcau, care are o lungime de 80 km, CNAIR a transmis ca a decis contractarea separata a serviciilor de proiectare si ulterior, printr-un contract de tip FIDIC ROSU, a executiei lucrarilor: "Este in lucru documentatia de atribuire a contractului de proiectare, responsabilitatea pentru aceasta revenindu-i UIP si Directiei Tehnice si Calitate". Scenariul cel mai pesimist arata ca aceasta bucata de autostrada ar fi gata in 2026.La tunelul Meses din Autostrada Transilvania, de 2,4 km, CNAIR sustine a se afla in etapa de finalizare a studiului de fezabilitate.La lotul 2 al tronsonului Targu Mures - Ogra din Autostrada Brasov - Bors, lucrarile au ajuns la 84,75% in octombrie, de la 77,77% cat era in septembrie. Constructorul este firma austriaca Strabag, care se tot ocupa de cateva luni de relocarea retelelor electrice. Lucrarea are valoarea de 251,35 milioane de lei si 10 km lungime, iar termenul de finalizare a ramas finalul lunii octombrie. Primul lot e in procedura de relicitare si nu are nimic construit.Gradul fizic de executie a lucrarilor pe lotul 1 al tronsonului Ogra - Campia Turzii a ajuns in octombrie la 100%, iarcel financiar - la 73,8%. Constructorul este Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG, valoarea lucrarii e de 55,78 milioane de lei, lungimea fiind de 3,6 km.La lotul 2 al acestui tronson lucreaza Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romani