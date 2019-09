Cu cateva zile inainte de plecarea lui Dancila in SUA, Guvernul relaxeaza Legea offshore in favoarea petrolistilor din Marea Neagra

Legea offshore a fost adoptata de Parlament, toamna trecuta, si ulterior promulgata de presedintele Klaus Iohannis intr-o forma pe care petrolistii straini care ar trebui sa extraga gazele din Marea Neagra au considerat-o nefavorabila.In principal, companiile petroliere erau nemultumite de faptul ca isi pot deduce doar in mica parte cheltuielile initiale si ca trebuie sa-i plateasca statului roman impozite pe care le considerau prea mari. In plus, companiile erau nemultumite ca legea le obliga sa isi vanda pe piata romaneasca macar 50% din productie, in ciuda faptului ca tara noastra risca sa nu poata cumpara gazul din cauza ca nu avea la ce sa-l foloseasca (in lipsa unei industrii petrochimice functiononale si pe fondul consumului scazut al populatiei).Anul trecut, pe cand era inca presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea anunta ca, alaturi de "domnul Iancu" (deputatul PSD Iulian Iancu - n.red.), s-a luptat personal pentru ca parte dintre aceste prevederi sa fie introduse in lege.Intre timp insa - dupa ce Liviu Dragnea a fost inchis, iar mai multe companii petroliere au anuntat ca amana decizia de a investi in Marea Neagra - abordarea Cabinetului Dancila asupra problematicii gazelor din Marea Neagra pare sa se fi schimbat.Asa se face ca, desi nu exista la acest moment un ministru al Energiei, ministerul de resort a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de act normativ care sa modifice Legea offshore.De ce este nevoie ca legea sa fie modificata tocmai acum? Ministerul Energiei sustine, in expunerea de motive a actului normativ propus, ca:"proiectele privind identificarea si punerea in valoare a unor noi resurse de hidrocarburi in sectorul romanesc al Marii Negre necesita atat mentinerea investitorilor prezenti, cat si atragerea unor noi investitori cu expertiza tehnica si capabilitatile necesare pentru a realiza investitii masive pe termen lung, cu un grad ridicat de risc, ce implica totodata utilizarea unor tehnologii performante.Investitiile pe termen lung necesita un sistem coerent si previzibil de legi, politici si reglementari care sa permita investitorilor sa realizeze o planificare riguroasa si eficienta a programelor de investitii".Ce concesii vrea sa le faca Dancila petrolistilor din Marea NeagraProiectul d ...citeste mai departe despre " Cu cateva zile inainte de plecarea lui Dancila in SUA, Guvernul relaxeaza Legea offshore in favoarea petrolistilor din Marea Neagra " pe Ziare.com