Cu o intarziere de peste 2 ani, in sfarsit, se va deschide traficul pe loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda

De fapt, de la Aiud la Turda ar fi trebuit sa putem circula pe autostrada inca din 2016. Din pacate, lucrarile nu s-au desfasurat in ritmul in care ar fi trebuit.Dupa fiecare vizita pe santier, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca a constatat probleme serioase atat pe Lotul 3 al autostrazii (dintre Aiud si Decea, pe care lucreaza firma Tirenna Scavi Spa), cat si pe cel al Lotului 4 (dintre Decea si Turda, coordonat de Porr Construct SRL).Receptia lucrarilor a fost amanata, in repetate randuri, in conditiile in care pe lotul 4 aparusera mai multe probleme legate de alunecarea taluzurilor, iar pe Lotul 3 al autostrazii asfaltul nu avea rugozitatea necesara."Pe lotul 3 am facut o multime de masuratori ale parametrilor. Am masurat clasic, folosind dreptatul de 3 metri (lata, in limbajul constructorilor), pendulul si pata de nisip. Am masurat si cu un dispozitiv modern, Hawkey 2000. De fiecare data rezultatele masuratorilor au demonstrat ca noi avem dreptate, iar problemele soselei sunt reale.De fiecare data constructorul a contestat rezultatele masuratorilor noastre. In cele din urma, insa, la inceputul acestei luni, constructorul pare sa fi acceptat rezultatele masuratorilor noastre si si-a asumat remedierea problemelor.Pe Lotul 4, remedierile sunt realizate in proportie de peste 99%, iar asta inseamna ca, speram noi, in aceasta luna ar trebui sa putem, in sfarsit, sa facem receptia lucrarilor pe ambele loturi. Evident, cu amendamentul ca vom merge pe santier abia dupa ce constructorii ne vor notifica cu privire la faptul ca au terminat lucrarile si solicita receptia lor", a declarat pentru Ziare.com purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu.Asociatia Pro Infrastructura sustine de mai multa vreme ca sectorul de autostrada dintre Aiud si Turda este circulabil, dar ca autoritatile statului intarzie sa il inaugureze din comoditate si inconstienta, lasandu-i pe soferi sa circule in conditii de risc doar pe DN1.Cativa membri ai asociatiei au si circulat, inca din luna februarie, cu masina pe soseaua neinaugurata, pentru a demonstra ca e practicabila. Argumentul n-a schimbat, insa, poz