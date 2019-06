Cuc se pregateste sa dea afara de pe santier inca un constructor. La ce autostrada s-ar putea suspenda lucrarile

Compania de Drumuri a contractat, inca din 2014, asocierea Aktor-Euroconstruct pentru a construi lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda - lung de 24,25 km. In mod normal, lucrarile ar fi trebuit sa se termine inca din 2016. Din pacate, insa, acest segment de autostrada - care ar trebui sa se intinda de la nodul rutier Alba Iulia Nord pana aproape de Aiud - n-a fost finalizat nici pana astazi.Ce-i drept, asocierea Aktor-Euroconstruct a intampinat ceva probleme pe santier, din cauza infiltratiilor de apa in sol. Cu toate astea, constructorul nici nu s-a mobilizat, asa ca lucrarile au batut pasul pe loc.In cele din urma - la finele lunii mai - pe santierul acestui lot de autostrada, in zona Teius, doua grinzi uriase s-au prabusit, la scurt timp dupa montare. La acel moment, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca a deschis o ancheta in incercarea de a afla cine se face vinovat pentru incident.Atunci compania Aktor n-a dat prea multe explicatii cu privire la incident. In schimb - in dimineata zilei de joi, 13 iunie - compania a transmis redactiei Ziare.com un comunicat prin intermediul caruia sustine ca lucreaza intens la soseaua de mare viteza si ca pana la finele anului aceasta va putea fi deschisa traficului."In prezent, se lucreaza intens la rambleele de poduri, la ridicarea si asezarea grinzilor pe toate podurile, turnarea straturilor de balast stabilizat, precum si la structurile din beton, rigolele si zidurile de sprijin.De asemenea, lucrarile de asfaltare sunt planificate sa inceapa cu primii 7 km din totalul de 24,25 km al lotului II, in perioada 25-30 iunie 2019. Aceste lucrari se realizeaza cu un efectiv de peste 350 de persoane, cu 120 de camioane si peste 80 de masini mecanizate.Pana la sfarsitul anului, lotul II al autostrazii Sebes-Turda de 24,25 km va fi deschis traficului", se arata in comunicatul remis de Aktor.Fotografie remisa redactiei de Aktor, care a dorit sa demonstreze ca lucreaza pe lotul II al Autostrazii Sebes-TurdaLa doar cateva ore de la momentul in care societatea a transmis aceste informatii, ministrul Razvan Cuc si directorul CNAIR, Narcis Neaga, au ajuns pe santierul autostrazii Sebes-Tuda, in control.Dupa inspectie, Cuc a spus ca ...citeste mai departe despre " Cuc se pregateste sa dea afara de pe santier inca un constructor. La ce autostrada s-ar putea suspenda lucrarile " pe Ziare.com