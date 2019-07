Cultiva de 13 ani catina bio si a fost curtat si de elvetieni: Nu m-am imbogatit, dar oamenii se bucura de produsele mele (Video)

Desi comertul cu materiale de constructii ii ocupa deja aproape tot timpul, Ion Petre a decis, in anul 2006, la varsta de 35 de ani, sa se apuce si de agricultura. Avea niste pamant mostenit de la tata, in comuna Brazi din judetul Prahova. In plus - mult mai important - Ion Petre tocmai isi stabilise un tel clar pe care voia sa-l atinga, lucrandu-si campul."Inainte sa fiu producator, am fost doar simplu consumator, la fel cum sunt cei mai multi dintre oameni. Si asa - simplu consumator fiind - ma nemultumea sa gasesc in comert mai mult alimente care, desi scumpe, erau de o calitate indoielnica. Mi-am spus atunci ca merita si romanul sa gaseasca pe raft un produs sanatos, pe care sa-l consume cu incredere.M-am documentat mult, m-am gandit si, pana la urma, am decis sa cultiv catina. M-au impresionat proprietatile plantei si ale produselor care se pot obtine din ea. Nici nu stiam pe atunci ce inseamna agricultura ecologica. Stiam doar ca vreau sa fac produse sanatoase, fara chimicale, pe care atat familia mea, cat si toti ceilalti oameni care urmau sa cumpere de la noi sa le consume cu folos", isi aminteste Ion Petre.Primii 3 ani au adus munca, drumuri si cheltuieliDe la gand la fapta n-a fost decat un pas. Intreprizatorul s-a dus la Statiunea de Cercetare de la Bacau, de unde a cumparat de vreo 10.000 de lei butasi de catina pentru un hectar de plantatie. Apoi, in plin an secetos - in care pamantul, de altfel deosebit de fertil, crapa si se sfarama - a plantat butasii, exact asa cum ii indicasera specialistii de la statiune.In consecinta, cu toata uscaciunea solului, butasii s-au prins, au inceput sa creasca si s-au transformat, curand, in tufe luxuriante si tepoase. Ion Petre a cosit in jurul acestor tufe, ori de cate ori a fost nevoie, ca sa nu le lase prada buruienilor. In plus, din timp in timp, a scurtat crengile pline de tepi.Uneori, a reusit sa faca totul singur sau impreuna cu familia. Alteori a fost nevoit sa plateasca oameni care sa-i munceasca la catina.De cum a aflat ca Ion Petre cultiva catina curata, fara erbicide, pesticide si fungicide, un specialist in agricultura de la Bacau l-a sfatuit sa isi certifice plantatia in regim bio ...citeste mai departe despre " Cultiva de 13 ani catina bio si a fost curtat si de elvetieni: Nu m-am imbogatit, dar oamenii se bucura de produsele mele (Video) " pe Ziare.com