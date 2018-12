Cum a ajutat Pilonul II de pensii la dezvoltarea pietelor financiare si a sustinut economia locala

Potrivit acestora, in ultimii ani, piata de capital din Romania a facut pasi importanti pentru obtinerea statutului de "piata emergenta", pentru a atrage investitori internationali mult mai mari fata de cei care in prezent investesc in Romania, aceasta fiind o "piata de frontiera"."Fondurile de pensii private din Romania au avut un rol decisiv in succesul ofertelor publice derulate de stat si recent in cele derulate de companii private, din sectorul medical sau cel al telecomunicatiilor, si au participat la finantarea mediului privat prin intermediul obligatiunilor corporative.In prezent, fondurile de pensii private au investitii de circa 1,9 miliarde de euro la Bursa de Valori de la Bucuresti, adica in jur de 20% din valoarea actiunilor liber tranzactionate la bursa (free float) . Conform analizelor realizate de APAPR, fondurile de pensii private genereaza in jur de 15% din valoarea tranzactiilor bursiere de la Bucuresti", se arata intr-un comunicat al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).In prezent, fondurile de pensii de Pilon II sustin economia locala si investesc 92% din activele nete pe pietele financiare din Romania, cu o expunere de doar 8% pe pietele externe, subliniaza administratorii de fonduri private.Alocarea pe clase de active este de 70% in titluri de stat si obligatiuni, 20% in actiuni listate si 10% in alte instrumente. Aceasta structura investitionala reprezinta un profil de risc conservator pentru fondurile de pensii de Pilon II. In plus, fondurile de pensii s-au implicat in numeroase proiecte de educatie financiara, avand in vedere ca Romania este pe ultimul loc in UE la acest capitol."Fondurile de pensii private in general - si Pilonul II in special - sunt mari investitori institutionali care de obicei urmaresc strategii investitionale pe termen lung, de tipul "cumpara si pastreaza" (buy and hold) . Fondurile de pensii sunt astfel investitori cu foarte putin sau chiar zero comportament speculativ, cu o volatilitate extrem de redusa a detinerilor si un profil de risc redus, datorita portofoliilor administrate, bazate in principal pe instrumente financiare cu venit fix si rating bun.De asemenea, este foarte important de ...citeste mai departe despre " Cum a ajutat Pilonul II de pensii la dezvoltarea pietelor financiare si a sustinut economia locala " pe Ziare.com