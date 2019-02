Cum arata executia bugetara in ianuarie: Cheltuieli mai mari cu 23% la salariile bugetarilor si cu 28% la asistenta sociala

In ianuarie 2018, excedentul bugetar a fost de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB. Ianuarie 2017 s-a incheiat cu un excedent de 3 miliarde lei, respectiv 0,37% din PIB, fata de 4,7 miliarde lei, respectiv 0,62% din PIB, inregistrat in aceeasi luna a anului 2016.In ianuarie 2019, veniturile bugetului general consolidat au fost de 25,8 miliarde lei, reprezentand 2,5% din PIB, comparativ cu 2,4% din PIB in 2018.Procentual, veniturile au fost cu 15,1% mai mari, in termeni nominali, fata de luna ianuarie 2018. Se inregistreaza cresteri fata de luna ianuarie a anului precedent in cazul incasarilor din accize (+38%), contributii de asigurari (+32,3%), TVA (+23,1)."Incasarile din contributiile de asigurari au fost influentate de cresterea efectivului de salariati din economie, a castigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar si de conditiile legislative noi privind transferul contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 23,1% fata de realizarile aceleiasi luni a anului 2018, ajungand la o valoare de 6,95 miliarde lei", se arata in comunicat.De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 5,2%.S-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 37,6% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018. Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 1,2 miliarde lei.Totodata, cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma de 25,09 miliarde lei, cu 22,7% mai mari fata acceasi luna a anului precedent.Cheltuielile de personal sunt cu 23,5% mai mari fata de cele realizate in luna ianuarie a anului 2018, cresterea fiind determinata de majorarile salariale acordate in temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 36,1% fata de aceeasi luna a anului precedent. Cresteri semnificative se inregistreaza atat la bugetul ...citeste mai departe despre " Cum arata executia bugetara in ianuarie: Cheltuieli mai mari cu 23% la salariile bugetarilor si cu 28% la asistenta sociala " pe Ziare.com