Cum as debloca infrastructura: Solutia Ghiseului Unic TEN-T Romania (2)

Culmea ironiei, fix intr-un punct istoric, cu doua momente vitale: Centenarul si, chiar mai important, Presedintia Consiliului UE.Ma incapatanez sa cred, totusi, ca exista suficient de multe voci care vor altceva: discutii reale, solutii destepte, dezvoltare.Am explicat intr-un prim articol pe aceasta tema de ce Romania nu are infrastructura de transport: lipseste cu desavarsire o viziune strategica clara, asumata si predictibila; la fel de sublim si de absent este managementul performant al investitiilor publice.Imaginand un scenariu in care as putea reforma din temelii sectorul transportului in Romania, am prezentat in articolul precedent prima parte a unei solutii pentru deblocarea infrastructurii: Ghiseul Unic TEN-T Romania.Acest one-stop-shop ar urma sa fie creat cu un mandat clar: deblocarea/accelerarea tuturor proiectelor TEN-T - incepand cu proiectele core si continuand cu cele comprehensive - pe teritoriul Romaniei.Etapele constructiei institutionale pentru acest nou organism vor fi: (1) audit de sistem; (2) propuneri de solutii si consultari publice; (3) implementarea Ghiseului Unic TEN-T Romania.Etapa 1: auditul sistemuluiPrimul pas este constituirea unui Grup de Lucru (GL) la nivel tehnic. Miza speciala a dezvoltarii infrastructurii impune plasarea acestui GL sub coordonarea directa a prim-ministrului.GL ar trebui sa includa reprezentanti de la toate ministerele implicate (Ministerul Transportului, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii , Ministerul Culturii etc.), de la toate autoritatile relevante (Agentia Nationala de Achizitii Publice - ANAP, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC), de la companiile de stat cu atributii in domeniu (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR, CFR SA etc.), de la serviciile de utilitati publice, de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - ANCPI, din mediul privat (proiectanti, constructori, ingineri, manageri de proiect etc.), de l