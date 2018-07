Cum este afectata Europa de razboiul comercial dintre China si SUA

In teorie, sunt si companii care ar putea beneficia de ostilitatile dintre China si SUA, patrunzand pe nise din piata in conditiile in care companiilor chineze li se refuza accesul pe piata din SUA. Insa vorbim doar de cateva companii sau sectoare, se arata intr-o analiza ABCNews.Cand intreaga economie este dependenta de comert, o incetinire a comertului global cauzata de taxe vamale impuse ca masuri de retorsiune genereaza frica si deterioreaza increderea. Acest lucru se intampla acum in Europa, unde, in tari precum Germania, increderea mediului de afaceri a scazut.Administratia Trump a decis sa impuna taxe vamale prohibitive pentru produse din China in valoare de 34 miliarde de dolari, masuri care au intrat in vigoare vineri, in timp ce Beijingul a promis ca va riposta cu taxe echivalente pentru produsele importate din SUA.In acelasi timp, Europa este implicata in propria disputa comerciala cu SUA, care a impus taxe vamale pe importurile de otel si aluminiu din UE. Washingtonul ia in considerare posibilitatea de a impune taxe similare si pentru importurile de masini, existand astfel riscul sa se ajunga la un conflict de mari proportii.Toate acestea au loc in contextul in care economia Europei cunoaste un reviriment. Anul trecut, regiunea a inregistrat cea mai puternica crestere economica din ultimul deceniu, iar rata somajului se afla la cel mic mic nivel din 2008.Analistii de la banca Berenberg considera razboiul comercial un risc mai mare la adresa economiei europene decat datoria publica ridicata a Italiei.Multe companii europene vor fi afectate de ostilitatile dintre SUA si China deoarece produc si vand bunuri in ambele tari. Un exemplu sunt producatorii auto Daimler si BMW , care produc masini in SUA si le exporta in China.Taxele vamale care au intrat in vigoare vineri nu vor avea singure un impact major asupra comertului global, insa exista riscul ca ele sa atraga si mai multe masuri de retorsiune, cu consecinte foarte grave.Cine poate beneficiaPrintre potentialii beneficiari de pe urma conflictului comercial dintre Statele Unite si China se afla producatorii europeni de masini, de av ...citeste mai departe despre " Cum este afectata Europa de razboiul comercial dintre China si SUA " pe Ziare.com