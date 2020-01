"Invitatiile au fost, practic, inainte de preluarea guvernarii de catre noi. Noi, cand am venit, am aflat pe ultima suta de Forumul de la Davos", a afirmat premierul Ludovic Orban, marti, pentru Mediafax, intrebat de ce Romania nu participa la Forumul de la Davos.Ludovic Orban a explicat ca, "practic, acolo e cu rezervari din timp. Am aflat tarziu si nu am putut parcurge proceduri de confirmare, de...".Forumul Economic de la Davos a inceput marti, discutiile fiind axate cu precadere pe schimbarile climatice. La intalnirea anuala urmeaza sa fie prezenti 2.821 de participanti, din care 410 persoane publice; cel mai tanar are 13 ani, iar cel mai in varsta 89 de ani.Numai membrii pot participa la World Economic Forum (21 - 24 ianuarie), iar pentru asta fiecare trebuie sa plateasca 580.000 de dolari. Cazarea pentru o noapte costa circa 5.000 de dolari.Presedintele american Donald Trump , adolescenta Greta Thunberg, activista de mediu, seful Uber Dara Khosrowshahi, noul director al FMI Kristalina Georgieva, cancelarul german Angela Merker sau presedintele Bancii Centrale Europene Christine Lagarde se numara printre oaspeti.Forumul de la Davos: Aici ajung sa stea de vorba oameni care se evita reciproc in alte situatii ...citeste mai departe despre " Cum explica Orban faptul ca Romania nu are reprezentanti la Forumul de la Davos " pe Ziare.com