Cum i-a pacalit Guvernul Dancila pe romani cu parteneriatele public-private: 21 de mega-proiecte anuntate cu mare tam tam, zero rezultate

Iar in aceste conditii intrebarea este: sa ne mai asteptam la soselele, caile ferate, canalele navigabile, spitalele si hidrocentralele pe care Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Darius Valcov au promis, de nenumarate ori, ca le vor construi, in PPP? Autoritatile statului au refuzat, pana la acest moment, sa ne ofere un raspuns clar.Istoria promisiunilor neonorate ale guvernarilor PSD este una foarte consistenta. Pana la finele lui 2017, guvernarea PSD-ALDE a promis constructia de autostrazi si alte mari obiective de infrastructura - printre care aeroporturi, cai ferate si spitale - cu fonduri de la buget, cu finantari europene si cu bani imprumutati de la banci.Spre exemplu, constient ca nimeni din tara nu are capacitatea de a construi o autostrada montana, cum ar trebui sa fie Ploiesti-Brasov - Mihai Tudose (la acel moment premier PSD) - a cerut sprijin de la Banca Mondiala. Acordul incheiat de Tudose prevedea ca BM va intocmi integral studiile necesare constructiei autostrazii si totodata va acorda tarii noastre un credit de 35 de milioane de euro, cu care Romania sa plateasca documentatia.Imediat ce i-a luat locul lui Mihai Tudose, insa, Viorica Dancila si consilierul sau, Darius Valcov, au anuntat ca suma pretinsa de Banca Mondiala pentru documentatie e prea mare si ca Guvernul prefera sa construiasca autostrada montana - laolalta cu alte mari obiective de infrastructura - in PPP.Cu alte cuvinte, Dancila - cu sustinerea lui Liviu Dragnea si a lui Valcov - anunta atunci ca guvernarea PSD-ALDE este atat de abila incat ii va convinge pe privati sa construiasca din banii lor strazi, cai ferate, canale navigabile si spitale pentru romani.Ulterior, Guvernul urma sa le permita privatilor sa isi recupereze banii si chiar sa faca profit, dar avand grija ca aceste operatiuni ale firmelor sa nu-i saraceasca pe romanii de rand. Suna mult prea frumos ca sa fie adevarat!Viorica Dancila si Liviu Dragnea care, impreuna cu Darius Valcov, au promovat strategia de lucru in PPP. Foto: Andreea Alexandru/Mediafax/Hepta.roInca de atunci specialistii in infrastructura au reactionat prompt, sustinand ca intreaga strategie este pur populista.