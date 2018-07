Cum il ajuta drumurile noastre proaste pe Putin. Tancurile NATO, pierdute prin Romania

Pe masura ce Rusia se "ridica" in Europa de Est, cea mai buna metoda de intimidare a ambitiilor geopolitice ale lui Vladimir Putin ar putea sa nu fie numarul mare de tancuri sau rachete, ci noi drumuri europene, mai bune si mai durabile, care pot sustine vehicule grele de transport civil.Asta ar putea rezolva cea mai mare problema a NATO, adica inabilitatea de a transporta rapid vehicule si trupe acolo unde este nevoie de ele, scrie Popular Mechanics.Drumurile castiga razboaieObstacolul de care se loveste NATO este usor de vazut, dar greu de indepartat. Alianta se bazeaza pe apararea colectiva, in cadrul careia fiecare membru se mobilizeaza pentru a ajuta pe altul, in cazul in care militari rusi sau tancuri rusesti apar pe teritoriul sau.Dar tocmai mobilizarea trupelor si a echipamentelor necesare in timp util este problema, iar de vina sunt drumurile.Majoritatea drumurilor nu pot sustine greutatea mijloacelor de transport, a tehnicii grele (Heavy Equipment Transport - HET), cum ar fi tancurile, iar regulamentele limiteaza greutatea permisa in diferite state membre. In plus, multe dintre tunelurile si podurile europene sunt prea inguste pentru astfel de transporturi.O solutie a NATO a fost sa incarce tancuri in trenuri, dar chiar si asa, este nevoie de HET-uri pentru a transporta rapid tancuri acolo unde acestea sunt necesare. In plus, trenurile si statiile de tren sunt tinte fixe, iar Rusia le-a cartografiat, cu siguranta, pentru posibile sabotari, atacuri cibernetice sau bombardamente aeriene."In cazul unei crize, HET-urile sunt nepretuite. In acelasi timp, insa, acestea sunt extrem de limitate. Este nevoie de mult mai multe pentru a asigura un efect eficient de intimidare, dar si pentru a maximiza viteza de intarire a NATO", potrivit unui raport intocmit de Centrul de Analiza Politica Europeana (The Center for European Policy Analysis/ CEPA).Blocaj in RomaniaRomania este, dupa cum bine stim, la pamant la capitolul infrastructura. Intr-un interviu acordat in luna aprilie, Ben Hodges, un locotenent general pensionat care a comandat fortele NATO in Europa si a participat la exercitii militare in Romania, spunea:"Ce este nevoie sa se faca acum aici (in Romania - n.red.) este imbunatatirea infrastructu ...citeste mai departe despre " Cum il ajuta drumurile noastre proaste pe Putin. Tancurile NATO, pierdute prin Romania " pe Ziare.com