Cum intra economia Romaniei in anul Centenarului

Plusuri la salarii si la alte venituri, taieri de taxe au stimulat consumul gospodariilor ca principala componenta a cererii interne. Deficitul bugetului public nu va depasi probabil 3% din PIB (si ca urmare a ajustarilor pe partea de investitii), in timp ce marimea sa structurala (ce tine cont de ciclul economic) trece de 3,5% din PIB.Stimularea economiei se vede in deficite externe, cel de cont curent urcand la cca 3% din PIB in acest an (de la cca 2% in 2016), iar balanta comerciala avand deficite in medie de cca 1 miliard euro lunar. In continuare sunt examinate unele aspecte macroeconomice si structurale.Inflatia a revenit puternic in teritoriu pozitivInflatia a revenit puternic in teritoriu pozitiv. "Inflatia negativa" din ultimii doi ani a fost in parte o anomalie, ce a rezultat din scaderea drastica a TVA in cateva runde.Ea a sporit puterea de cumparare a cetatenilor si impreuna cu marirea de venituri (inclusiv salariul minim) explica dinamica consumului, a cererii interne.Inflatia masurata prin preturile de consum (IPC) a ajuns in noiembrie la 3,2%. Inflatia de baza, ce elimina impactul preturilor foarte volatile si administrate, merge de asemenea in sus.Cresterea accizelor a afectat evident inflatia. In zona euro, inflatia se invarte in jurul a 1,7-1,8%, in vreme ce in economii emergente din UE IPC a depasit 2,5%. Sunt observatii de facut privind evolutia preturilor:Mersul inflatiei are legatura cu mix-ul de politici macroeconomice suboptim, dezechilibrat; prociclicitatea (deficite bugetare mari cand cresterea economica este inalta) este de evitat. In faze de avant este bine sa se formeze "spatiu fiscal" (rezerve), care sa fie utilizat cand economia incetineste considerabil sau intra chiar in recesiune.Este gresit sa se considere ca atat timp cat deficitul bugetului public este in jur de 3% din PIB ne mentinem intr-o arie de confort din punct de vedere al echilibrelor. Deficitul trebuie judecat in raport cu faza ciclului economiei. Cresterea ROBOR (ratele de dobanda la 1, 3, 6, 9 luni etc) pe pietele monetare spune multe din acest punct de vedere. Inflatia in crestere, incertitudinea nascuta de modificari complicate si eratice, in regimul fiscal, deficitele externe, au influentat evolutia in sus a ratelor de dobanda.