Cum justifica Teodorovici sporul de 15% pentru angajatii din Ministerul de Finante: Ei duc greul economiei

"Pana cand se va decide anularea acestui spor, e bine si moral fata de colegii mei de la Finante si ANAF sa primeasca acest spor. Sa nu uitam ca ANAF si Ministerul de Finante duc greul acestei economi.Pe ei vor fi, probabil, ochii atintiti pentru a-si face planul, a se conforma fata de planul impus de noi prin lege, asa ca este corect sa avem o astfel de abordare", a declarat ministrul de Finante la finalul sedintei de guvern.Guvernul a aprobat, saptamana trecuta, o crestere cu 15% a salariilor angajatilor din Ministerul de Finante, prin acordarea unui spor pentru conditii vatamatoare de lucru.Majorarea a fost introdusa intr-o ordonanta de urgenta privind reforma in domeniul sanatatii, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial.Masura cresterii salariilor in Ministerul de Finante a fost introdusa initial in proiectul de ordonanta intitulat "privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare", publicat de MFP la rubrica "transparenta decizionala" pe data de 6 august.Respectivul proiect continea o serie de masuri menite sa aduca statului venituri suplimentare - de exemplu, introducerea accizei la bauturi racoritoare sau cresterea accizei la tigarete - sau care ar fi produs economii bugetului - de exemplu, reducerea cu 50% a numarului secretarilor de stat si a cabinetelor acestora.Proiectul de ordonanta a fost insa retrimis initiatorului de catre Consiliul Economic si Social (care trebuie sa avizeze orice proiect inainte de discutarea si adoptarea in guvern), din cauza ca ii lipseau o serie de avize.In aceste conditii, Finantele au introdus prevederea referitoare la recalcularea salariilor angajatilor din minister, care vor beneficia si de sporul de 15% acordat pentru conditii vatamatoare de lucru, in alta ordonanta. Cresterile salariale vor fi efective incepand cu luna septembrie.