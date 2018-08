Cum mai stam cu autostrazile - in ciuda declaratiilor oficiale, lucrarile avanseaza cu viteza melcului

Ziare.com a consultat stadiul lucrarilor aferent lunii august, document publicat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Vezi AICI situatia lucrarilor in luna iulieLa tronsonul Campia Turzii - Gilau (ce cuprinde un pod peste raul Somesul Mic si un canal), care face parte din autostrada Brasov - Bors, gradul fizic de executie a ajuns la 74% in august, de la 55% - cat era in iulie. Stadiul financiar se afla, insa, la nici 22%.Portiunea are mai putin de un kilometru, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrarii este sfarsitul lunii octombrie. Valoarea contractului este de aproximativ 26 de milioane de lei, constructorul fiind firma italiana Tirrena Scavi.La lotul 2 al tronsonului Targu Mures - Ogra din Autostrada Brasov - Bors, lucrarile au ajuns la 76,35%, in aceasta luna, de la 69,11%. Constructorul este firma austriaca Strabag, care s-a ocupat in ultimele 30 de zile cu relocarea retelelor electrice. Lucrarea are valoarea de 251,35 milioane de lei si 10 km lungime, iar termenul de finalizare este luna octombrie a acestui an. Primul lot e in procedura de relicitare si nu are nimic construit.Gradul de executie a lucrarilor pe lotul 1 al tronsonului Ogra - Campia Turzii a ajuns in august la 82%, in timp ce in luna anterioara era de 75,8%. Constructorul este Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG, valoarea lucrarii e de 55,78 milioane de lei, lungimea fiind de 3,6 km. Termenul de finalizare a ramas septembrie 2018. De notat este faptul ca, de trei luni incoace, de cand monitorizam indeaproape stadiul lucrarilor, la capitolul "observatii" sunt trecute aceleasi doua motive pentru care lucrarile nu s-au derulat mai repede: obtinerea cu intarziere a acordului de mediu, necesar obtinerii autorizatiei de construire, dar si relocarea unei conducte Transgaz.La lotul 2 al acestui tronson lucreaza Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL - Ogra Campia Turzii. Gradul de executie a ajuns de la 37% la 45,75%. Valoarea contractului ajunge la 437 de milioane de lei pentru cei aproape 18 km de sosea de mare viteza. Termenul de finalizare a ramas trimestrul al doilea din 2019.Motivele pentru care lucrarile nu m ...citeste mai departe despre " Cum mai stam cu autostrazile - in ciuda declaratiilor oficiale, lucrarile avanseaza cu viteza melcului " pe Ziare.com