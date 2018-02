Cum mai stam cu libertatea economica? Tot prost!

In acest clasament, Romania este un loc peste Uruguay, dar sub Vanuatu. Despre Vanuatu nu stim foarte multe, decat poate ca in 2017, presedintele Parlamentului, fiind acuzat de coruptie, a profitat de plecarea presedintelui in afara tarii pentru a-si da singur un decret de gratiere. Faptul ca suntem depasiti cu un loc de aceasta tara cred ca spune deja prea multe despre libertatea economica din Romania.In Europa, dintr-un total de 44 de state, Romania se afla pe locul 19, fiind depasita de state precum Macedonia, Cehia, Lituania, dar peste tari precum Armenia, Bulgaria Kosovo, Turcia sau Belgia.Realitatea istorica ne arata ca in majoritatea timpului, in majoritatea statelor de pe glob, individului i-a lipsit libertatea economica, ceea ce l-a condamnat la saracie.In principiu, libertatea economica se bazeaza pe doi piloni fundamentali: dreptul la munca si la proprietate si existenta unui stat de drept puternic care sa asigure drepturi si libertati egale pentru toti actorii economici, fie ca sunt persoane sau companii. Intr-o economie libera, individul are dreptul de a munci unde si cum doreste si de a dispune cum doreste de banii sau de proprietatile pe care le detine.Nu poate exista libertate economica daca Statul este cel care se implica in deciziile unui individ sau ale unei companii. Tocmai de aceea, economiile planificate conduse de administratii comuniste sau socialiste sunt cele mai sarace din istorie. De altfel, chiar in acest index, pe ultimele locuri gasim tari precum Coreea de Nord, Cuba si Venezuela.Fata de penultimul index al libertatii economice, scorul Romaniei a scazut cu 0.3 puncte, in special din cauza deteriorarii integritatii guvernamentale si a drepturilor asupra proprietatii. Scaderea vine in conditiile in care in aceasta perioada au fost imbunatatiti indicatorii privind libertatea muncii.Intrebarea pentru noi in acest moment este cum vom reusi sa imbunatatim indicatorii libertatii economice, pentru a ridica astfel gradul de prosperitate si de libertate in Romania. Voi incerca mai jos cateva raspunsuri.1. Domnia LegiiClasa politica, societatea civila si, daca doriti, "strada" au impreuna obligatia de a proteja castigurile de pana acum din sistemul judiciar. Trebuie sa intarim institutiile care lupta cu flagelul coruptiei, atat prin me ...citeste mai departe despre " Cum mai stam cu libertatea economica? Tot prost! " pe Ziare.com