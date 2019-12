Cum modifica Guvernul OUG 114: "Am anulat efectele nocive pentru energie, Pilonul II, banci si comunicatii"

"Cand am primit votul de investitura, ne-am angajat sa corectam OUG 114 care a generat efcte nocive in foarte multe domenii din economia romaneasca, si de asemenea, in societate. Proiectul de lege stipuleaza corectarea prevderilor vizate de domeniul energetic, financiar-bancar, domeniul comunicatiilor, fondurilor private de pensii.De asemenea, cuprinde o serie de masuri exact cum cuprindea si OUG 114, in mai multe domenii de ativitate, de la chestiuni legate de sporuri, pana la diferite tipuri de reglementari privitor la cehltuielile care se efectueaza in bugetul de stat, la momentul OUG 114 privitor la bugetul pe 2019 in legea pe care noi am propus-o Parlamentului, privitor la 2020", a afirmat premierul Orban, in plenul reunit, de luni, al Camerei Deputatilor si Senatului.In domeniul Energiei, Guvernul se angajeaza sa reglementeze situatia consumatorului vulnerabil."Sa va spun pe scurt privitor la Energie: Se stie ca dupa ce Romania a trecut la liberalizarea energiei electrice si gazului, OUG 114 a revenit la pretul reglementat pentru cosnumatorii vulnerabili, captivi, casnici, impunandu-se producatorilor un pret de vanzare ca si producator, atat pentru energie electrica, cat si pentru gazul natural. Revenirea la o piata libera in domeniul energiei si al gazului, nu se va produce imediat, de la 1 ianuarie, ci cu o perioada de tranzitie, care sa permita revenirea la fixarea preturilor pe piata si sa ne permita timpul, ca Guvern sa aprobam reglementarea referitoare la cosnumatorul vulnerabil.E o prblema care greveaza de mult timp si pe care niciun Guvern nu a rezolvat-o. De exemplu, de pretul la gaz si energie nu benficiaza doar categoriile vvulnerabile, cei cu venituri mici, ci toti cetatenii. Ceea ce ne dorim este sa directionam resursele catre cetatenii romani care au nevoie de sprijin din cauza venituriolor mici pe care le incaseaza. In perioada de tranzitie pana la revenirea fixarii preturilor, ne-am asumat raspunderea sa venim cu legislatia care sa reglementeze situatia consumatorului vulnerabil", a explicat Orban.Totodata, a fost eliminata taxa de 2% pentru companiile din Energie."De asemenea, am desfiintat taxa de 2% care era pusa pentru companiile d ...citeste mai departe despre " Cum modifica Guvernul OUG 114: "Am anulat efectele nocive pentru energie, Pilonul II, banci si comunicatii" " pe Ziare.com