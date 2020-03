Cum motiveaza Comisia Europeana initierea procedurii de deficit excesiv pentru Romania: Majorarea pensiilor, luata in vizor

In acest context, ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, a transmis ca planul guvernantilor de la Bucuresti pentru reducerea deficitului bugetar a fost acceptat de institutiile de la Bruxelles. Astfel, ar trebui sa ajungem sub 3% pana la finalul anului 2022.Pasii pentru declansarea procedurii de deficit bugetar excesivPe 4 martie, Comisia Europeana a publicat un comunicat din care reiese ca primul pas pentru declansarea procedurii de deficit bugetar excesiv a fost facut."Comisia a propus Consiliului sa initieze o procedura de deficit excesiv pentru Romania si a adoptat o recomandare adresata Consiliului de stabilire a cerintelor de ajustare. Recomandarea propusa prevede ca Romania sa urmeze o traiectorie de ajustare durabila si credibila pentru a pune capat deficitului excesiv pana in 2022, cel tarziu.Deciziile de astazi (4 martie 2020 - n.red.) se succed adoptarii Raportului Comisiei privind articolul 126 alineatul (3), in care s-a constatat ca Romania nu a respectat criteriul deficitului prevazut in tratat, fiind astfel justificata initierea unei proceduri pentru deficit excesiv. Comitetul economic si financiar a fost de acord cu aceasta evaluare in avizul sau din 24 februarie 2020", potrivit sursei citate.Urmatoarea etapa consta in decizia Consiliului UE cu privire la existenta unui deficit excesiv in Romania si adoptarea recomandarii acestuia privind traiectoria de ajustare si termenul-limita la care Romania ar trebui sa puna capat situatiei.Ulterior, propunerea de recomandare a Consiliului va fi discutata si adoptata in reuniunea Consiliului Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) din 17 martie.Conform propunerii, Consiliul UE recomanda Romaniei sa inainteze masuri pentru iesirea din procedura de deficit excesiv pana in 2022, traiectoria de ajustare fiind de 3,6% pentru 2020, 3,4% pentru 2021 si 2,8% pentru 2022.In tot acest timp, tara noastra va fi supravegheata astfel incat institutiile europene sa se asigure ca urmam planul stabilit.Florin Citu a dat asigurari ca a trimis un set de propuneri pentru reducerea treptata a deficitului si ca acestea au fost deja aprobate de Executivul european: "In discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene ...citeste mai departe despre " Cum motiveaza Comisia Europeana initierea procedurii de deficit excesiv pentru Romania: Majorarea pensiilor, luata in vizor " pe Ziare.com