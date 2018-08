Cum se vede lupta cu pesta africana de la fata locului: 15 oameni s-au dus sa o starpeasca dintr-un sat din Tulcea, ramas deja fara porci

Mai e putin pana la ora 10:00 cand in fata primariei din Luncavita trage, la umbra, o duba a Jandarmeriei. Localnicii se uita lung la ea, dar parca n-au curaj sa intrebe pentru ce a venit. Un singur tanar desirat, cu camasa descheiata si cu pielea arsa de soare, striga de peste strada: "Mai aveti, ba, gaze de dat?". Nu-l baga nimeni in seama. Minutele trec.10.00: Un batran care se poticneste aproape la fiecare pas trage cu ochiul, pe geam, in duba jandarmilor. Se intoarce, apoi, spre primarie si striga:- George! Bai George! Ce-i ma, cu astia aici? S-a intamplat ceva?- Nu-i bre' nimic! Au venit ca azi cica se omoara porcii de la Rachelu (sat component al comunei Luncavita - n.red.) . Si e plecat primarul, asa ca ma duc eu cu ei, il linisteste George Butacu, unul dintre angajatii primariei din comuna.Pe 3 august, dupa aproximativ o luna si jumatate de la primele cazuri de pesta din Tulcea, Centrul Local de Combatere a Bolilor a decis ca porcii din opt sate tulcene (printre care Rachelu), sa fie ucisi preventiv, pentru a impiedica raspandirea bolii. Zece zile s-au scurs deja de atunci si abia astazi echipele de ucidere ajung la Rachelu. Nimeni n-ar putea spune, insa, si la ce ora.10:10: George Butacu ne spune ca nu stie nici el cum anume se vor ucide porcii din Rachelu. Atatia cati or mai fi acolo. Primarul Ilie Stefan zicea ca mai mult de 5 nu sunt! Sau poate nici macar atatia. Nu poti sti exact, ca doar nu vine taranul la primarie sa anunte ca tocmai si-a taiat porcul!10: 25: In cele din urma, unul dintre jandarmi isi pierde rabdarea si cere numarul coordonatorului actiunii. Cine o fi el si cum l-o chema! "Hai, dom'le, ca nu putem nici noi sa stam aici, asa, degeaba, toata ziua!", bombane jandarmul, in barba. Se alege cu un numar de la Directia Sanitara Veterinara si incepe sa sune.Jandarmii au asteptat zeci de minute ca restul echipei sa vina la LuncavitaLa Bucursti, Ministerul Agriculturii si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si ...citeste mai departe despre " Cum se vede lupta cu pesta africana de la fata locului: 15 oameni s-au dus sa o starpeasca dintr-un sat din Tulcea, ramas deja fara porci " pe Ziare.com