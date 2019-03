Cum stabileste o agentie de rating perspectiva unei tari. Tot ce a facut Guvernul ne afecteaza. Bugetul nu are nicio legatura

Nicidecum o agentie de rating nu se bazeaza pe criticile aduse unei ordonante de urgenta sau pe nepromulgarea bugetului de stat, au explicat pentru Ziare.com Anca Paliu Dragu, fost ministru de Finante in Guvernul Ciolos, si analistul economic Valentin Ionescu Declaratiile lor le demonteaza pe cele ale social-democratilor care, asa cum ne-au tot obisnuit, de fiecare data cand iau o decizie care aduce grave prejudicii Romaniei si riscam sanctiuni, indiferent de domeniu, arunca pisica in curtea altcuiva.Asa s-a intamplat si joi seara, cand PSD, prin vocea lui Cristian Socol, strategul economic al partidului, a anuntat ca agentia de rating Standard&Poor's va scadea vineri ratingul Romaniei, de la perspectiva stabila la una negativa si a gasit si vinovatul: "forta lobby-ului bancar/energie/comunicatii din Romania".Totodata, Socol afirma ca decizia Standard&Poor's "este rezultatul aproape exclusiv al afectarii intereselor anumitor sectoare private din Romania si al argumentelor aduse in discutie de reprezentantii bancii centrale" pe tema ordonantei 114.Anuntul Standard and Poor's a venit vineri, insa a vizat doar ratingul Romaniei, nu si perspectiva asociata, aceasta urmand sa fie anuntata in doua saptamani, dupa ce Guvernul a contestat decizia luata de cea mai mare agentie de evaluare financiara.Iar Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a gasit si un alt vinovat, pe langa cei numiti deja de Cristian Socol: Klaus Iohannis, prin nepromulgarea bugetului.El a precizat ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) a cerut agentiei de rating Standard & Poor's sa amane perspectiva, din cauza neadoptarii bugetului de stat, ceea ce poate afecta evaluarea.Insa, de fapt, in scrisoarea trimisa S&P, ministerul promite ca va scoate referinta la ROBOR a taxei pe active bancare, ca va exclude cateva categorii de active din calculul taxei si ca va incerca sa schimbe chiar si indicele ROBOR.Dupa toate aceste acuze si declaratii contradictorii ale guvernantilor, am incercat sa aflam ce anume ia in calcul o agentie de rating atunci cand stabileste perspectiva unei tari.Deciziile luate de Guvern in ultimii ani afecteaza grav ratingulAnca Paliu Dragu, fost ministru de ...citeste mai departe despre " Cum stabileste o agentie de rating perspectiva unei tari. Tot ce a facut Guvernul ne afecteaza. Bugetul nu are nicio legatura " pe Ziare.com