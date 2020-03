Cum va fi afectata economia romaneasca din cauza coronavirusului. Exista motive sa ne panicam?

In Romania, din fericire, nu poate fi vorba despre o epidemie, avand inregistrate in acest moment doar 4 cazuri de imbolnavire cu coronavirus.Momentan, impactul coronavirusului asupra economiei romanesti nu a fost analizat, dar ministrul propus al Finantelor a afirmat marti, in cadrul audierilor din Parlament, ca, in cazul in care Guvernul Citu va primi votul de investitura, in prima sedinta a Executivului va cere constituirea unui comitet interministerial care sa faca aceste evaluari.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirus"Daca obtinem votul de investitura, in prima sedinta de guvern voi cere constituirea unui comitet interministerial care sa evalueze impactul coronavirusului asupra economiei. Trebuie sa ne gandim la cel mai pesimist scenariu si sa concepem niste scheme de ajutor atat pentru companii, cat si pentru angajati.Trebuie sa fim pregatiti, sa putem interveni sa oprim acest efect. Va garantez ca veti avea in mine un partener sincer si onest si eu stiu ca ma pot baza pe dumneavoastra, pentru a face multe lucruri bune pentru Romania", a afirmat Lucian Heius.Probleme in industria farmaceutica, din cauza cresterii preturilorImpactul coronavirusului asupra economiei romanesti este deocamdata limitat, considera analistul economic Valentin Ionescu . El a declarat pentru Ziare.com ca in acest moment este afectat doar traficul aerian care, de fapt, are de suferit in toata lumea."Impactul in economia romaneasca este in momentul de fata limitat si el nu afecteaza decat transportul aerian de persoane. Din punctul meu de vedere, impactul direct al acestei epidemii a fost in transportul aerian, care se resimte substantial in toata lumea", ne-a declarat Valentin Ionescu.El a precizat ca ar putea sa existe probleme si in industria farmaceutica si de echipament medical, dar nu neaparat din punct de vedere al aprovizionarii, ci al preturilor care vor creste."Dupa parerea mea, eventual ar putea sa existe cateva sincope in industria farmaceutica si de echipament medical, dar nu neaparat in ceea ce priveste aprovizionarea cu medicamente sau echipamente medicale, ci in ceea ce priveste preturile. Acestea ar putea sa urce, lucru care ...citeste mai departe despre " Cum va fi afectata economia romaneasca din cauza coronavirusului. Exista motive sa ne panicam? " pe Ziare.com