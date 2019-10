Cum vrea guvernul Dancila sa puna pe butuci o companie energetica profitabila. Alte tari, aflate in situatii similare, au gasit solutii inteligente

Din cauza ca produce energie cu carbuni si polueaza masiv, CE Oltenia are obligatia - potrivit normelor europene - sa plateasca niste taxe numite "certificate de CO2". Pretul acestor certificate nu e fix, ci variaza destul de mult, in functie de diversi factori. In aceaste zile, spre exemplu, pretul unui certificat de CO2 ajunge, in medie, la circa 26 de euro.La o prima vedere, pretul ar putea parea unul rezonabil. Dar pentru CE Oltenia - care e obligata sa cumpere peste 13 milioane de certificate de CO2 anual - cheltuiala este impovaratoare.De altfel, scopul intregii scheme de taxare este tocmai acela de a pune, progresiv, pe umerii producatorilor de energie o povara mare, care sa-i determine sa isi inchida capacitatile de productie cu carbune.In mod normal, in ultimii ani, Guvernele Romaniei ar fi trebuit sa faca eforturi sustinute pentru a inlocui, treptat, tehnologia de productie a energiei pe baza de carbune cu alte tehnologii, mai putin poluante. Din pacate, eforturile guvernelor in acest sens au ramas mereu doar la nivel de declaratie.In consecinta, CE Oltenia a ajuns intr-o situatie financiara dezastroasa, raportand pierderi de peste 1 miliard de lei pe an. Potrivit mai multor experti in energie consultati de Ziare.com, parte din vina pentru instalarea situatiei de criza i-ar apartine si conducerii companiei.Un lucru e cert, insa: CE Oltenia continua sa piarda bani intr-un asemenea ritm incat un auditor independent a apreciat, la finele anului trecut, ca exista "incertitudini semnificative cu privire la continuarea activitatii" complexului energetic. Mai multe puteti afla citind integral raportul auditului:In aceste conditii, Cabinetul Dancila a inteles ca ar trebui sa ia masuri pentru a impiedica inchiderea CE Oltenia. La urma urmei - pe langa faptul ca asigura locuri de munca pentru circa 13.000 de oameni - complexul produce si buna parte din energia necesara Romaniei. Asa ca fara CE Oltenia si fara capacitati de productie care sa-i ia locul, productia de energie a tarii noastre ar scadea drastic.Problema este ca - in loc sa gandeasca o strategie de restructurare care sa poata readuce complexul energetic pe linia ...citeste mai departe despre " Cum vrea guvernul Dancila sa puna pe butuci o companie energetica profitabila. Alte tari, aflate in situatii similare, au gasit solutii inteligente " pe Ziare.com