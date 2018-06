Cum vrea Kim Jong-Un sa revitalizeze economia Coreei de Nord si sa-si consolideze regimul: Care e rolul SUA?

Dar situatia e putin mai complicata decat pare la prima vedere, asa ca intrebarea care "rasare" acum este: De ce Phenianul vrea dintr-o data sa stabileasca relatii cu lumea exterioara, dupa o lunga perioada de izolare?Business Insider puncteaza un aspect ce poate fi vital pentru jocurile geopolitice si economice.Kim Jong-Un, care are in jur de 35 de ani, ar putea conduce Coreea de Nord pentru urmatorii 50 de ani. Drept urmare, detine un avantaj major in raport cu Donald Trump. Actualul presedinte american mai poate ocupa fotoliul de la Casa Alba pentru o perioada de maximum opt ani.Drept urmare, liderul de la Phenian ar putea urmari niste interese pe termen lung. Potrivit sursei citate, Kim Jong-Un are tot interesul sa reduca influenta Chinei in regiune si in lume, iar SUA sunt cel mai potrivit aliat in acest sens. Mai ales ca momentul e propice, avand in vedere nemultumirile pe care Trump le are fata de decizile luate de autoritatile de la Beijing si de razboiul comercial declansat recent.China, sa nu uitam, este o uriasa forta si prognozele arata ca are toate sansele sa depaseasca SUA si sa devina cea mai puternica economie a lumii. Dar Coreea de Nord nu vrea sa intre in sfera sa de influenta, asa ca, in acest moment doar cu SUA alaturi ii poate tine piept.Un lider de temut cu un plan pe termen lungCNBC reaminteste faptul ca liderul de la Phenian se afla la conducere deja de sase ani si are un stil barbar de leadership. A mers atat de departe incat si-a omorat multi din potentialii rivali, inclusiv un unchi si un frate vitreg, dupa cum arata unele relatari din presa sud-coreeana.Descris ca inteligent si nemilos deopotriva de defectori si de analistii ce urmaresc situatia din regiune, actiunile si mesajul transmis poporului sau a fost constant acelasi: "Eu sunt la putere". Iar strategia legata de armele nucleare joaca un important rol in construirea acestei imagini, potrivit sursei citate.Cu toate ca are cam 25 de milioane de locuitori, adica putin mai multi decat Romania si cat statul american Pennsylvania, tara a reusit sa supravietuiasca (cu greu, ce-i drept) unor momente de cumpana.Fondata dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, ...citeste mai departe despre " Cum vrea Kim Jong-Un sa revitalizeze economia Coreei de Nord si sa-si consolideze regimul: Care e rolul SUA? " pe Ziare.com