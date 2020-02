Cum vrea Ministerul Mediului sa ne faca sa cumparam masini electrice. Program in premiera

Insa, spune ministrul Mediului Costel Alexe, problema o reprezinta punctele de incarcare din tara, care sunt foarte putine. Astfel, el a anuntat marti ca isi propune ca in acest an sa fie instalate pana la 1.200 de noi puncte de incarcare pentru masinile electrice."In opinia mea, problema transportului cu masini electrice depinde 100% de infrastructura. Problema punctelor de incarcare reduse din tara face ca transportul electric din Romania sa se dezvolte cu incetinitorul. Avem anul acesta un buget de 19 milioane de euro pentru infrastructura verde din localitati si statiuni din Romania.Daca primariile se misca bine si repede, putem instala pana la 1.200 de puncte de incarcare in 2020. Vreau sa declansam cea mai mare reforma a infrastructurii verzi din Romania. Depindem insa de primarii si de ritmul lor de implicare", a anuntat ministrul Mediului.Totodata, el a spus ca Ministerul Mediului va lansa in acest an un program, in premiera, care prevede instalarea altor 1.200 de statii de incarcare pe autostrazi si drumuri nationale."Cu infrastructura mergem chiar mai departe de localitati. Venim anul acesta cu un program in premiera in Romania: statii de incarcare pe autostrazi si drumuri nationale. Am primit deja acordul Comisiei Europene pentru acest program. Investim pe aceste rute aproape 20 de milioane de euro, in mod special pe coridorul european TEN-T.Prin acest program, vom putea finanta alte 1.000 pana la 1.200 de puncte de incarcare", a spus Alexe.Potrivit acestuia, "Romania trebuie sa poata fi traversata cu o masina electrica de la un capat la altul. Atunci vom putea convinge populatia sa circule cu masini cu zero emisii".Comisia Europeana (CE) a anuntat, luni, ca masura planificata de Romania pentru a sustine crearea unei retele de statii de reincarcare a vehiculelor electrice respecta normele UE privind ajutoarele de stat si a aprobat o schema de 53 milioane de euro.Masura va contribui la reducerea emisiilor de CO2 si a altor emisii poluante, fara a distorsiona in mod nejustificat concurenta pe piata unica, potrivit CE.Pe de alta parte, CNAIR a anuntat luni ca 20 de statii de incarcare a masinilor electrice vor fi amplasate pe A1 si A2.Potrivit Companiei, finantarea proiectelor va fi facuta in intregime din fonduri private, in baza unui contract de utilizare a drumul ...citeste mai departe despre " Cum vrea Ministerul Mediului sa ne faca sa cumparam masini electrice. Program in premiera " pe Ziare.com