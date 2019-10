Cum vrea PNL sa scoata Romania din dezastrul economic lasat de PSD - program de guvernare

Printre ele se numara inlocuirea managerilor de conjunctura din sistem cu unii profesionisti, eliminarea efectelor nefaste ale OUG 114 si o serie de masuri care sa sustina dezvoltarea sectorului energetic.Inainte de toate, programul de guvernare al liberalilor mentioneaza ca economia Romaniei este in impas, din cauza "lipsei de viziune a politicilor PSD", care a luat doar masuri cu efect de crestere pe termen scurt.In context, economisitii PNL arata ca "deficitul comercial a atins noi recorduri, fiind estimat sa ajunga la cca. 18 miliarde de euro in anul 2019. Deficitul de cont curent a atins deja 4,5% din PIB la sfarsitul anului trecut, iar in primul semestru din 2019 a crescut cu cca. 40% fata de perioada similara din 2018".PNL considera ca, inainte de toate, ar trebui sa profesionalizeze sectorul de productie. Asa ca o prima masura a programului de guvernare prevede "implementarea prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa (selectare managementului pe criterii de performanta - n.red.) la toate societatile din portofoliul Ministerului Economiei".In plus, PNL a gandit si o serie de masuri specifice pentru:- Sectorul extractiv, in care se doreste "promovarea proiectului de realizare a ciclului integrat de productie (minereu de cupru-produs finit) in Romania in industria cuprului prin indentificarea unui investitor strategic pentru producerea in tara a produselor finite din cupru cu valoare adaugata mare. Acest lucru ar trebui facut in concordanta cu dezvoltarea industriei automotive pentru a micsora importurile de produse similare din alte tari". Industria de aparare care va fi sprijinita prin "realizarea de parteneriate cu companii din tarile NATO pentru integrarea si productia in fabricile industriei de aparare din Romania a diverselor tipuri de masini de lupta, echipamente si subansamble atat pentru armata romana, cat si pentru export, in asa fel incat sa se intoarca o parte din procentul de 2% din PIB alocat apararii si in industria nationala".De asemenea, in ceea ce priveste industria de aparare, PNL doreste "reorganizarea Companiei Nationale ROMARM prin transformarea filialelor in societati comerciale cu actionar unic statul roman prin Ministerul Economiei si transformarea ROMARM in societate comerciala cu atributii de ca ...citeste mai departe despre " Cum vrea PNL sa scoata Romania din dezastrul economic lasat de PSD - program de guvernare " pe Ziare.com