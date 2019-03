Daca taxa pe active se aplica 5 ani la 1,2%, bancile isi vor recupera pierderea in 37 ani - studiu

"Daca taxa (pe activele bancilor - n.red.) se mentine pe o perioada de un an, recuperarea pierderii se va realiza in cinci ani, daca taxa se aplica pe o perioada de trei ani, recuperarea se va face in 16 ani, iar in cazul in care taxa este in vigoare pe o perioada de cinci ani, recuperarea pierderii se va realiza intr-un orizont de timp de 37 de ani. Daca profitul mediu al bancilor va scadea sub acest nivel mediu, taxa aplicandu-se activelor financiare, indiferent de profit, efectul va fi mult mai intens", mentioneaza studiul privind cresterea intermedierii financiare in Romania, realizat de PwC si prezentat vineri.Aceste estimari au luat in calcul faptul ca taxa pe activele bancare este la nivelul acestui an de 1,2%, dupa cum este instituita in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, avand in vedere media ratelor ROBOR la 3 luni si 6 luni pe ultimul trimestru al anului trecut. Aceasta taxa este de 0,1-0,4%, daca ROBOR mediu aplicat creditelor este de 2-4%."Daca luam in considerare activele financiare ale sistemului bancar la sfarsitul anului 2018 (estimate la aproximativ 438 de miliarde de lei, conform datelor BNR ), suma pe care ar trebui sa o plateasca bancile s-ar ridica la aproximativ 5,3 miliarde de lei", mai arata studiul citat.Media profitului net in sistemul bancar, in ultimii patru ani - perioada in care s-a inregistrat profit -, a fost de aproximativ 5,5 miliarde de lei, iar media activelor financiare a fost de 334 de miliarde de lei.Astfel, "in ipoteza in care mentinem constante aceste niveluri ale profitului si activelor financiare, in functie de perioada in care taxa ramane in vigoare, perioada in care bancile pot recupera pierderea suferita creste exponential", mentioneaza studiul PwC.Citeste si:Economistul sef al BNR: Taxa pe active ar putea reduce profitabilitatea sistemului bancar sub media europeanaBancile internationale de dezvoltare au avertizat oficial Guvernul in legatura cu "taxa pe lacomie"Marile banci isi regandesc planurile de investitii din cauza "taxei pe lacomie". Mii de firme risca sa ramana fara bani ...citeste mai departe despre " Daca taxa pe active se aplica 5 ani la 1,2%, bancile isi vor recupera pierderea in 37 ani - studiu " pe Ziare.com