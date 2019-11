Daianu avertizeaza referitor la cresterea pensiilor: Oameni buni, aici nu te joci! Bagi tara in sant!

Daianu a vorbit azi, la conferinta " Buget si fiscalitate 2020: dinspre politica oficiala spre mediul de afaceri", despre riscurile implicate pentru buget de majorarea cu 40% a pensiilor prevazuta pentru septembrie 2020.Nu este prima data cand seful Consiliului Fiscal avertizeaza ca nu se poate pune in practica legea pensiilor, asa cum a fost adoptata de PSD, pentru ca ar arunca in aer finantele tarii.Daianu (Consiliul Fiscal): Nu este vorba despre taieri, dar salariile si pensiile nu vor putea creste asa cum a decis PSDInsa presedintele Klaus Iohannis nici nu vrea sa auda de vreo inghetare sau respectare a legilor, chiar daca prevad majorari care vor adanci gaura de la buget.Iohannis: Nu vor fi taieri de pensii si salarii. Nici inghetari. Am fost total impotriva si in 2010, o masura hazardata, inutila si contraproductivaDaianu: Un deficit bugetar de 3,5 - 3,6% pentru anul viitor ar fi o performanta"Bugetul din 2020 pune samanta pentru bugetul din 2021 pentru ca cresterea de la 1 septembrie 2020 se tripleaza in 2021.Oameni buni, aici nu te joci! Bagi tara in sant! O bagi! Nu este in sant, o bagam in sant.Pietele oricum vor reactiona. Pietele nu asteapta sa treaca alegerile la noi (in 2020 sunt si locale si parlamentare - n.red.). Nu putem sa spunem pietelor: 'Domnilor, doamnelor, inghetati, pentru ca noi trebuie sa terminam alegerile in Romania'.Asa ceva nu se poate, iar a miza pe o colectare mult superioara si scaderea altor cheltuieli este foarte imprudent. Corectia necesara este mult prea mare.Eu cred ca daca ne-am propune pentru 2020 un deficit in jur de 3,5 - 3,6% ar fi o performanta si sa tintim un asemenea deficit. A te duce la 3% este imposibil. Nu ai cum. Nu ai cum sa strivesti, pentru ca poti sa exagerezi si in directia cealalta. Noi trebuie sa schimbam macazul. Asta trebuie sa facem in 2020", a spus Daniel Daianu, citat de Agerpres.In plus, presedintele Consiliului Fiscal a sustinut ca o corectie prin inflatie este "o prostie" si ar afecta leul."Nu se pune problema de a taia salarii si pensii, repet ceea ce si guvernul actual a mentionat, asa cum si cei care urmaresc cu atentie economia romaneasca o subliniaza. Si in fine, cresterea de venituri fiscale nu implica automat crestere de taxe si impozite. ...citeste mai departe despre " Daianu avertizeaza referitor la cresterea pensiilor: Oameni buni, aici nu te joci! Bagi tara in sant! " pe Ziare.com