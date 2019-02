Danca: Pilonul II de pensii este distrus la lumina zilei de un guvern de infractori, cu precizia unor hoti profesionisti

Danca cere oprirea OUG 114/2018, invocand declaratia economistului sef al BNR Valentin Lazea , potrivit careia toate cele sapte funduri din Pilonul II ar vrea sa se retraga din Romania din cauza acestei ordonante."Economistul sef al BNR, Valentin Lazea declara: 'Inteleg ca toate cele 7 fonduri din Pilonul II vor sa se retraga din Romania, din cauza OUG 114'. O astfel de declaratie ar produce un cutremur financiar in orice economie de piata din lume. La noi, insa, distrugerea Pilonului II de pensii, de catre o grupare de infractori din PSD si ALDE, si nationalizarea economiilor celor peste 5 milioane de romani continua fara nicio ezitare. E ca si cum Dragnea si Valcov se uita in ochii nostri in timp ce baga mana in buzunarele noastre dupa portofel", a scris, luni, pe Facebook , Ionel Danca.Acesta indeamna romanii sa-si verifice banii din Pilonul II de pensii."Oameni buni, verificati cati bani aveti la Pilonul II, s-ar putea sa fie ultima data cand ii mai vedeti in contul vostru. Dragnea si Valcov sunt deja cu mana in contul vostru sa va ia banii din Pilonul II. #OpritiOUG114, opriti furtul PSD - ALDE de la Pilonul II! Cereti parlamentarilor PSD-ALDE-UDMR din judetul vostru sa opreasca aplicarea OUG 114!", a mai scris Danca.Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici este asteptat luni in Camera Deputatilor, pentru explicatii pe tema efectelor Ordonantei privind taxa pe lacomie.OUG 114, adoptata de Guvern in luna decembrie, a fost criticata si de opozitie, si de companii, premierul Dancila anuntand intentia de a o modifica.Citeste mai multe despre efectele OUG 114:Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita Guvernului sa abroge Ordonanta Teodorovici: Analiza efectelor catastrofale in economie"Ordonanta lacomiei" afecteaza grav si firmele din constructii: Multe risca sa nu supravietuiascaOrban anunta o campanie PNL impotriva OUG 114: Efectele sunt catastrofale, fiecare roman va plati taxe si impozite mai mariFranklin Templeton: Investitorii ne-au sunat si ne-au intrebat ce se intampla in Romania, ca era o tara stabilaMinisterul Energiei vrea amanarea aplicarii OUG 114. Deja unele institutii iau masuri in acest sensSindicalistii din Sanatate acuza Guvernul ca prin OUG 114 pune in pericol asigurarea asistentei medicale ...citeste mai departe despre " Danca: Pilonul II de pensii este distrus la lumina zilei de un guvern de infractori, cu precizia unor hoti profesionisti " pe Ziare.com