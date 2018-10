Dancila a promis ca luni va fi depus la UE "dosarul" prin care cerem bani pentru centura Capitalei. Documentatia zace inca la Transporturi

La finele saptamanii trecute, Viorica Dancila anunta o noua reusita: finalizarea dosarului prin care Romania cere finantare pentru ceea ce specialistii numesc "soselele orbitale" ale Bucurestiului. Este vorba, de fapt, despre un Centura Capitalei si toate pasajele ei, dar si despre Autostrada A0, o autostrada care ar urma sa inconjoare Capitala ca un inel exterior si care, momentan, exista doar pe hartie."Am facut progrese importante in ceea ce priveste asigurarea finantarii investitiilor care vizeaza Centura existenta a municipiului Bucuresti, dar si infrastructura noua la profil de autostrada. Dosarul prin care solicitam finantarea din bani europeni este gata si luni (15.10.2018) va fi transmis Comisiei Europene. Solicitam finantarea din bani europeni, mai exact din Programul Operational Infrastructura Mare, pentru acest proiect deosebit de important. Vorbim despre fonduri estimate la peste 1,3 miliarde de euro fara TVA. Guvernul va oferi tot sprijinul pentru atragerea finantarii europene necesare realizarii acestui proiect", a declarat Viorica Dancila.Ei bine, asa cum remarca pe Facebook Clotilde Armand, consilier USR la Sectorul 1 al Capitalei, ziua 15 octombrie a venit, a trecut, iar dosarul despre care Viorica Dancila vorbea saptamana trecuta tot la Bucuresti a ramas.Aceasta intarziere nu reprezinta neaparat un obstacol major in calea constructiei "orbitalelor Bucurestiului". In schimb, pune inca o data cabinetul Dancila intr-o lumina proasta.Ce inseamna, de fapt, "sa trimiti dosarul" la BruxellesDirectorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea, a explicat pentru Ziare.com ca cererile de finantare pentru proiecte de infrastructura nu se trimit cu posta la Bruxelles."E bine, totusi, sa explicam ca finantarea pentru dosare de infrastructura nu se cere cu un teanc de acte puse intr-un plic, trimis apoi cu un curier, la Bruxelles. In schimb, finantarea se solicita cu o documentatie intreaga care se incarca intr-un sistem electronic. Intrebarea mea este: de ce trebuia sa anuntam ca e gata cererea de finantare? Asta reprezinta parcuregera unui pas dintr-o procedura, n ...citeste mai departe despre " Dancila a promis ca luni va fi depus la UE "dosarul" prin care cerem bani pentru centura Capitalei. Documentatia zace inca la Transporturi " pe Ziare.com