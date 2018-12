Dancila anunta ca bancile vor fi impozitate daca ROBOR trece de 2%, Teodorovici anuntase 1,5%

"Introducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR-ului mai mare de 2% este o alta masura din ordonanta de urgenta", a declarat Viorica Dancila la debutul sedintei de guvern.Insa, in proiectul prezentat marti seara de Eugen Teodorovici, publicat pe site-ul Ministerului de Finante, se preciza ca "taxa pe lacomie", asa cum a numit-o ministrul, va fi aplicata in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de 1,5%.Teodorovici a spus ca taxa pe activele bancare va fi 0 daca nivelul mediu al ROBOR la 3 si 6 luni ramane la 1,5% sau mai mic, 0,2% daca media nivelului ROBOR la 3 si 6 luni este cuprinsa intre 1,5 si 2% si 0,4% daca media ROBOR este intre 2 - 2,5%, inclusiv.Taxa creste la 0,6% daca media ROBOR este intre 2,5 - 3% si la 0,9%, daca ROBOR este intre 3 - 3,5%.In cazul in care media trimestriala a ROBOR depaseste cu peste 2 puncte procentuale pragul de referinta, taxa de 0,9% creste progresiv cu cate 0,3 puncte procentuale la fiecare depasire de 0,5%, a subliniat Teodorovici.Guvernul va adopta in sedinta extraordinara din aceasta seara ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, a anuntat premierul Viorica Dancila."Aprobam azi un set de masuri cu scopul de a creste bunastarea romanilor, nivelul investitiilor si de a corecta in domeniul bancar. Principalele masuri cuprinse in OUG care va fi adoptata azi sunt construirea 1.000 de gradinite in parteneriat public-privat, plafonarea pretului la gaze si energie electrica pentru 3 ani. Ne gandim la cetateni, la faptul ca cetatenii nu trebuie sa plateasca mai mult la energie.O alta prevedere se refera la stabilirea unui nivel minim de 1 miliard de euro pentru vanzarea licentelor 5G. Introducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR-ului mai mare de 2% este o alta masura (in ordonanta aparuta pe site-ul Ministerului de Finante nivelul era de 1,5% - n.red) . Majoram de la 1 septembrie ...citeste mai departe despre " Dancila anunta ca bancile vor fi impozitate daca ROBOR trece de 2%, Teodorovici anuntase 1,5% " pe Ziare.com