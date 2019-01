Dancila anunta ca Romania va trece la euro in 2024, cu doi ani mai tarziu decat Bulgaria

"Vom discuta astazi (miercuri-n.r) despre documentele necesare pentru pregatirea trecerii Romaniei la moneda unica europeana, elaborate in cadrul Comisiei Nationale, constituita in acest scop. Adoptarea monedei euro este un proiect complex, de mare avergura, care trebuie temeinic pregatit prin implicarea specialistilor, a mediului academic, patronatelor, sindicatelor, partidelor politice, societatii civile si desigur a tuturor institutiilor cu resposabilitati in domeniu. In cursul anului trecut comisia din care au facut parte reprezentanti ai acestor structuri au avut o activitate intensa cu reuniuni bilunare. In urma acestora au rezultat doua documente: planul national de adoptare a monedei euro si raportul de fundamentare a acestui plan. Astazi, Guvernul isi va insusi aceste documente in vederea asumarilor politice. Ulterior vor fi transmise Comisiei Europene. Implicit ne asumam obiectivul de adoptare a monedei euro de catre Romania in anul 2024", a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.Premierul a adaugat ca Romania va intra in mecanismul european al ratelor de schimb, fiind prima etapa in aderarea la zona euro."Pentru ca aderarea la zona euro sa aduca beneficii romanilor este esential sa pregatim intrarea in etapa premergatoare, respectiv in mecanismul european al ratelor de schimb si sa luam masurile necesare pentru cresterea competitivitatii si asigurarea unei cresteri economice sustenabile", a conchis Dancila.Bulgaria, cea mai saraca tara din Europa, trece la euro inaintea noastraPregatirile Bulgariei pentru a se alatura zonei euro sunt in grafic, iar statul balcanic ar putea adopta euro inca din ianuarie 2022, a afirmat, luni, ministrul de Finante, Vladislav Goranov, transmite Reuters.In luna iulie a anului trecut, Bulgaria a depus cerere pentru a intra in ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro.Bulgaria, cea mai saraca tara membra a Uniunii Europene, indeplineste toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda nationala, leva, este deja legata de euro, datoria publica este sub media din zona euro si sub limita de 60% din PIB ceruta de U ...citeste mai departe despre " Dancila anunta ca Romania va trece la euro in 2024, cu doi ani mai tarziu decat Bulgaria " pe Ziare.com