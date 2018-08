Dancila da asigurari ca sunt bani de pensii si salarii pana la sfarsitul anului. De unde a taiat si cui a dat la rectificare

Printre ministerele care au primit mai multi bani la aceasta rectificare se numara cel al Sanatatii, al Educatiei sau Agriculturii, dar si cel al Transporturilor. De departe insa cei mai multi bani i-au primit primarii. In ce priveste taierile, pierd peste 10 milioane de lei 9 ministere, dar si Administratia Prezidentiala si toate serviciile."In cele ce urmeaza voi prezenta prima rectificare bugetara pe 2018. Cea mai importanta informatie e ca avem o rectificare pozitiva, ceea ce indica o evolutie buna a economiei. Dupa 7 luni, estimarea veniturilor la bugetul general consolidat pentru acest an a crescut cu aproape 6 mld de lei fata de programarea initiala. Daca e sa facem o comparatie cu anul trecut, observam ca la prima rectificare bugetara din acest an avem o suma mult mai consistenta, de peste 5 ori mai mare fata de 2017 (in 2017 rectificarea a fost facuta in septembrie, n.red).In ce priveste evolutia PIB -ului, comparativ cu estimarea initiala, dupa primele 7 luni specialistii preconizeaza ca o sa avem o crestere pana la 945 mld lei, mai mare cu peste 37 mld lei fata de cat estimam la inceput.In ceea ce priveste deficitul bugetar ne mentinem tinta de 2,97% din PIB, sub pragul de 3% asumat fata de UE. La fel ca anul trecut in spatiul public s-au exprimat multe indoieli ca guvernul va reusi sa atinga aceasta tinta. De aceea am facut precizarea ca dupa primele 7 luni deficitul e de 1,3% din PIB, ceea ce ne ofera suficient spatiu pentru a ne incadra in tinta initiala", a spus Dancila, inainte sa inceapa sa prezinte lista cu cei care primesc bani.Sunt bani de pensii, chiar si de cele specialeDancila a insistat ca sunt bani pentru plata pensiilor si salariilor si i-a asigurat in special pe pensionari ca isi vor primi pensiile majorate."Pentru a risipi toata zvonistica intretinuta artificial privind banii de pensii si salarii, vreau sa va spun ca in urma rectificarii sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor si salariilor pana la sfarsitul anului. Ii rog deci pe pensionari sa tina cont de datele oficiale prezentate de Guvern si ii asigur ca pensiile pe care tocmai le-am majorat au acoperire integrala in buget.In ceea ce priveste bug ...citeste mai departe despre " Dancila da asigurari ca sunt bani de pensii si salarii pana la sfarsitul anului. De unde a taiat si cui a dat la rectificare " pe Ziare.com