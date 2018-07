Dancila face sedinta de urgenta din cauza pestei porcine. Daea: Nu are nici antidot, nici vaccin. Nu vede nimeni cum circula

"Este o situatie dificila. Se actioneaza cu peste 12.000 de oameni din structurile statului. Acest virus nu are nici antidot, nici vaccin, nu-l vede nimeni cum circula", a spus Daea.El a precizat ca situatia focarelor va fi analizata la o intalnire cu premierul Viorica Dancila, care va avea loc marti, la Guvern, incepand cu ora 15:00."Doamna prim-ministru a ordonat o sedinta de analiza, la ora 15:00. Participa ANSVSA-ul, care va face o informare, ministrul de Interne, ministrul Apararii, ministrul Transporturilor, ministrul Economiei, ministrul Mediului, ministrul Apelor si Padurilor", a adaugat ministrul Agriculturii.Citeste si Daea explica declaratiile despre "Auschwitz-ul porcilor": Am exprimat doar durerea sufleteascaPrimele plati compensatorii au ajuns la crescatorii de porci afectati de pierderea animalelor in actiunile pentru lichidarea rapida a focarelor de pesta porcina africana, arata un comunicat transmis luni de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA."Pentru controlul Pestei Porcine Africane (PPA), Guvernul Romaniei a aplicat masuri suplimentare de monitorizare, control si combatere a bolii, astfel incat sa se impiedice raspandirea virusului si sa se limiteze pierderile generate de evolutia focarelor.Totodata, au fost adoptate acte normative care reglementeaza compensarea pagubelor crescatorilor de porci cauzate de pierderea animalelor in actiunile pentru lichidarea rapida a focarelor de boala, dar si acordarea de stimulente financiare pentru notificarea cazurilor de porci mistreti morti si pentru participarea vanatorilor la vanatoarea selectiva", mentioneaza ANSVSA.De la inceputul acestui an, au fost confirmate in Romania 440 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porci domestici, dintre care 438 in gospodariile populatiei si 2 in exploatatii comerciale, a informat ANSVSA.Oficial: Pesta porcina a fost identificata intr-o ferma cu 17.000 de animale. Intr-un alt caz au fost sacrificati 45.000 de porci ...citeste mai departe despre " Dancila face sedinta de urgenta din cauza pestei porcine. Daea: Nu are nici antidot, nici vaccin. Nu vede nimeni cum circula " pe Ziare.com