Dancila garanteaza ca vineri e adoptat bugetul in Guvern, desi proiectul nu apare pe ordinea de zi a sedintei

"Maine (vineri - n.red.) va fi adoptat proiectul de buget. Bineinteles am facut sedinta pregatitoare inainte sa plec eu la Bruxelles, dar proiectul de buget va veni pe lista suplimentara si maine (vineri - n.red.) va fi adoptat", a promis premierul intr-o interventie de la Bruxelles pentru Antena3.Acelasi lucru l-a sustinut si Liviu Dragnea, care a spus, miercuri seara, ca nu ar exista niciun risc ca proiectul bugetului de stat sa nu fie adoptat vineri de Executiv.Totusi, pe ordinea de zi oficiala a sedintei de vineri de la ora 12:00, remisa intr-un comunicat redactiei Ziare.com, figureaza mai multe acte normative, dar nu si bugetul mult asteptat, avand in vedere ca e, totusi, 8 februarie.Nu ar fi insa prima oara cand Guvernul adauga in ultimul moment pe ordinea de zi proiecte foarte importante si le si adopta.Liderii coalitiei s-au vazut zilnic, toata saptamana, pentru a discuta despre buget. Au existat intalniri si cu UDMR, si cu primarii, iar acestia din urma au ramas nemultumiti.Referitor la acest subiect, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat, joi seara, pentru Antena3, ca nu exista probleme in coalitia de guvernare, iar discutiile pe buget au mers bine, in ciuda speculatiilor ca ar fi existat tensiuni, sustinand ca obiectivul este realizarea unui buget axat pe investitii, iar CNAIR s-ar fi angajat sa faca 180 de kilometri de autostrada in 2019.Iata detalii despre nemultumiri si negocieri:Concluziile lui Dragnea dupa negocierile pe buget: Firea sa se intalneasca cu primarii de sectoare si sa decida cum impart baniiCE estimeaza o crestere economica a Romaniei de 3,8%. Guvernul face bugetul pe o crestere de 5,5%Primarii nu au obtinut nimic de la Teodorovici. Firea: E pus la zid, nu vrea sa-si piarda functiaDragnea le-ar fi spus primarilor sa dea oameni afara: "Ce ati vrea sa facem? Nu se inchid cifrele, trebuie sa fim sinceri"B.B. ...citeste mai departe despre " Dancila garanteaza ca vineri e adoptat bugetul in Guvern, desi proiectul nu apare pe ordinea de zi a sedintei " pe Ziare.com