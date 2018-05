"Desi in aceasta saptamana domnul presedinte Iohannis a anuntat ca avem o situatie apocaliptica in ceea ce priveste rezultatele economice din primul trimestru, iata ca ieri Institutul National de Statistica ne-a anuntat ca in martie 2018 a avut loc cea mai mare crestere a puterii de cumparare a salariilor din Romania atat fata de luna februarie, cat si dupa anul 1990, astfel INS a anuntat oficial ca venitul mediu din Romania a crescut cu 8,7% in martie 2018 fata de februarie 2018.In aceeasi perioada, inflatia a fost de 0,3%, rezultand astfel o crestere a puterii de cumparare de 8,4%. Datele oficiale au confirmat ca februarie 2018 a fost luna cu cel mai redus somaj din Romania, 3,94%", a transmis premierul in deschiderea sedintei de guvern.Amintim ca, luni, presedintele Klaus Iohannis a cerut, din nou, demisia premierului Viorica Dancila dupa ce Finantele au publicat raportul privind executia bugetara pe primul trimestru din 2018, iar cifrele arata probleme mari la toate capitolele.Seful statului a sustinut ca, desi Romania a inregistrat o crestere economica foarte mare, aceasta nu se regaseste nici in veniturile populatiei, nici in cele ale bugetului de stat: "PSD amaneteaza viitorul!".Iata raportul privind executia bugetara, criticat de Iohannis ...citeste mai departe despre " Dancila il ataca pe Iohannis in sedinta de guvern si se lauda cu cea mai mare crestere a puterii de cumparare dupa 1990 " pe Ziare.com