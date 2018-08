Dancila prezinta azi rectificarea bugetara: Avem in plus 6 miliarde de lei

Premierul sustine ca este vorba despre o rectificare pozitiva si ca au in plus la bugetul consolidat 6 miliarde de lei."Legat de rectificarea bugetara, vreau sa va spun ca avem o rectificare bugetara pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape 6 miliarde de lei. La ora 19:00 voi prezenta detaliile rectificarii bugetare, ordonanta de rectificare va fi adoptat in a doua jumatate a lunii august", a anuntat Viorica Dancila.Ziare.com va va prezenta in format LIVE TEXT, incepand cu ora 19:00, datele prezentate de Viorica DancilaRectificarea bugetara trebuia facuta, dupa cum anuntase ministrul de Finante Eugen Teodorovici, la finalul lunii iulie. Insa se pare ca discutiile au fost aprinse in cadrul Executivului si oficialii nu au cazut de acord pe cum sa fie impartiti banii, astfel ca decizia a fost putin amanata. Anuntul de astazi al lui Dancila vine dupa ce cu putin timp inainte de sedinta de Guvern, la Palatul Victoria s-au prezentat presedintii partidelor de coalitie, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.Guvernul cheltuie tot mai mult si are, in ciuda dezmintirilor, o mare problema cu plata pensiilor si salariilorDancila ii linisteste pe cei care fac scenarii ingrijoratoare: Suntem un Guvern responsabilIn ce priveste executia bugetara la 6 luni, Dancila a prezentat cateva cifre care, sustine ea, arata ca Guvernul sustine cresterea economiei si cei care afirma contrariul o fac nefundamentat."Executia bugetara pe primele 6 luni arata 3 factori determinanti pentru guvernarea noastra. Acordam atentia cuvenita investitiilor, suntem preocupati de absorbtia fondurilor europene, ne onoram angajamentele privind majorarea veniturilor populatiei. Investitiile publice pe primele 6 luni ale anului 2018 au ajuns la 9,1 miliarde lei, comparativ cu 6 mld. lei in aceeasi perioada a anului 2017. Vorbim asadar de o crestere foarte importanta, cu aproximativ 50%.Investitiile straine directe au crescut la 2,21 miliarde de euro, comparativ cu 1,93 mld euro anul trecut. In primele 6 luni ale anului au intrat in economie 6,9 mld lei din fonduri europene, plati efectuate, cu 22,8% mai mult decat in 2017. Aceste cifre confirma ca masurile luate in mandatul actualei guvernari au fost b ...citeste mai departe despre " Dancila prezinta azi rectificarea bugetara: Avem in plus 6 miliarde de lei " pe Ziare.com